"Цей крок шокує": Трампа розкритикували у США через наміри прийняти розкішний Boeing у подарунок, — NYT

Наміри адміністрації президента США Дональда Трампа прийняти від катарської королівської сім'ї у подарунок розкішний Boeing 747-8 шокували його опонентів: вони вважають, що Трамп навіть після залишення літака бібліотеці хитруватиме — користуватиметься ним надалі особисто. До того ж лідер США надто поспішно прийняв подарунок, адже пропозиція Катару ще обговорюється.

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Про критику рішення Трампа щодо приймання такого розкішного подарунка розповіло видання The New York Times 11 травня.

Видання повідомило, що законодавці-демократи і групи доброчесного уряду висловили обурення з приводу низки важливих етичних проблем, спричинених подібним рішенням:

перетин офіційних обов'язків Трампа з його бізнес-інтересами, що мають місце у країнах Близького Сходу;

величезна вартість подарованого літака — заявлено, що подарований катарський Boeing 747-8 зробить його одним з найбільших іноземних подарунків, коли-небудь отриманих урядом США;

припущення, що Трамп планує користуватися подарованим літаком особисто надалі — тоді, коли залишить посаду президента.

Роберт Вайсман, співпрезидент організації із захисту прав споживачів Public Citizen, висловився щодо намірів Трампа прийняти розкішний Boeing у подарунок від Катару.

"Навіть за президентства, яке характеризується хабарництвом, цей крок шокує", — зазначив він, зауваживши, що це характеризує зовнішню політику США як таку, що "виставлена на продаж".

Варто також зауважити, що Трамп зі своєю відповіддю щодо приймання дорогого подарунку значно поспішив: один катарський посадовець заявив, що пропозиція наразі перебуває під обговоренням. Алі Аль-Ансарі, речник уряду Катару, відкидає чутки про те, що Трампу можуть вручити такий подарунок вже під час його візиту до Близького Сходу цими днями, називаючи такі дані "неточними".

На модернізацію Boeing 747-8 підуть роки

Представник Міністерства оборони США зазначив журналістам у коментарях, що навіть якщо подарований Катаром літак буде модернізовано за контрактом L3Harris, що передбачає обладнання його військовими засобами для того, щоб Трамп міг користуватися ним на посаді президента, це відбудеться зовсім не скоро.

"Йдеться про роки, а не про місяці", — підкреслив він.

Інші посадовці, обізнані в цьому питанні, вважають, що модифікація може відбутися відповідно до версії Air Force One. Через це його нібито вдасться модернізувати швидше.

Нагадаємо, 10 травня у The Daily Beast розповіли, що не так зі статуєю Трампа, якою він прикрасив Овальний кабінет.

9 травня у ТСН повідомили, що український майстер виготовив масивний трон у подарунок для Трампа.