Майстер з України виготовив трон для Дональда Трампа (фото)

Рівненський майстер Микола Христич впевнений, що трон із орлом стане прекрасним подарунком для президента США. Та оцінює його у 150 млн доларів.

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Про це пише ТСН.

Колишній пілот та прикордонник Микола Христич виготовив трон для Дональда Трампа ще у 2017 році. Нині він шукає для свого унікального виробу покупців.

Цікаво, що у 2017 році майстер оцінював трон у 25 мільйонів гривень.

Микола Христич зробив трон для Дональда Трампа Фото: Рівне Вечірнє

"Я виношував саму ідею близько трьох років. Для початку зробив роздруківку фотографії американського герба і почав думати, як його красиво виточити з дерева. На виготовлення пішло близько двох з половиною років - у результаті я об'єднав крісло і білоголового орлана з герба Америки", - зізнався Микола.

Христич впевнений, якби президенту США подарували цей трон – то відносини із Америкою були б іншими.

"Трон є. Нещодавно я спілкувався з посередником з Києва, скинув йому фото мого виробу. Іншими словами, певні люди з Рівного вийшли на когось з Києва. Зараз я чекаю на відповідь щодо продажу трона", — розповів Микола Христич та зауважив, що "люди з Києва" мають зв'язки у США.

Микола Христич із свої виробом Фото: Рівне Вечірнє

На переконання Миколи Христича, його виріб, якщо він стане подарунком Трампу від України, опосередковано може вплинути на покращення ситуації в Україні. Адже, впевнений майстер з Рівного, у США нічого подібного ще не було. Трон виготовлений з дуба та горіху, його висота 2,65 м, ширина – 2,50 м. Також у троні є сейф, а сам він повністю розбирається для транспортування. На роботу у майстра пішло чотири роки.

"Я використав новітні технології, зробив величезні крила. Трон прикрашений американським гербом. Я думаю, що американська преса буде шокована. Якщо б Трампу подарували цей трон, то відносини з Америкою були б іншими", — розповів майстер.

На запитання про те, у яку суму він оцінює трон для Трампа, Микола Христич відповів, що у 150 мільйонів доларів.

"Але встановлена мною ціна в сто разів менше. Я так його оцінюю. Дивіться, є картина "Крик" норвезького художника, вона була продана за 120 мільйонів

Христич уточнює, що це мінімальна ціна і уточнює, що трон для Дональда Трампа – це складна конструкція.

"Я обробив трон шведським лаком, йому не страшна корозія. Була використана новітня технологія, була зроблена складна робота", — розповідає Христич.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як Дональд Трамп змінив знаменитий Овальний кабінет у Білому домі, коли повернувся на пост президента США. Тепер в резиденції набагато більше золотих виробів.