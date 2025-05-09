Мастер из Украины изготовил трон для Дональда Трампа (фото)

Ривненский мастер Николай Христич уверен, что трон с орлом станет прекрасным подарком для президента США. И оценивает его в 150 млн долларов.

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Об этом пишет ТСН.

Бывший пилот и пограничник Николай Христич изготовил трон для Дональда Трампа еще в 2017 году. Сейчас он ищет для своего уникального изделия покупателей.

Интересно, что в 2017 году мастер оценивал трон в 25 миллионов гривен.

Николай Христич сделал трон для Дональда Трампа Фото: Рівне Вечірнє

"Я вынашивал саму идею около трех лет. Для начала сделал распечатку фотографии американского герба и начал думать, как его красиво выточить из дерева. На изготовление ушло около двух с половиной лет — в итоге я объединил кресло и белоголового орлана с герба Америки", — признался Николай.

Христич уверен, если бы президенту США подарили этот трон — то отношения с Америкой были бы другими.

"Трон есть. Недавно я общался с посредником из Киева, сбросил ему фото моего изделия. Другими словами, определенные люди из Ривне вышли на кого-то из Киева. Сейчас я жду ответа о продаже трона", — рассказал Николай Христич и отметил, что "люди из Киева" имеют связи в США.

Николай Христич со своим изделием Фото: Рівне Вечірнє

По убеждению Николая Христича, его изделие, если оно станет подарком Трампу от Украины, косвенно может повлиять на улучшение ситуации в Украине. Ведь, уверен мастер из Ривне, в США ничего подобного еще не было. Трон изготовлен из дуба и ореха, его высота 2,65 м, ширина — 2,50 м. Также в троне есть сейф, а сам он полностью разбирается для транспортировки. На работу у мастера ушло четыре года.

"Я использовал новейшие технологии, сделал огромные крылья. Трон украшен американским гербом. Я думаю, что американская пресса будет шокирована. Если бы Трампу подарили этот трон, то отношения с Америкой были бы другими", — рассказал мастер.

На вопрос о том, в какую сумму он оценивает трон для Трампа, Николай Христич ответил, что в 150 миллионов долларов.

"Но установленная мной цена в сто раз меньше. Я так его оцениваю. Смотрите, есть картина "Крик" норвежского художника, она была продана за 120 миллионов

Христич уточняет, что это минимальная цена и уточняет, что трон для Дональда Трампа — это сложная конструкция.

"Я обработал трон шведским лаком, ему не страшна коррозия. Была использована новейшая технология, была сделана сложная работа", — рассказывает Христич.

Напомним, Фокус писал о том, как Дональд Трамп изменил знаменитый Овальный кабинет в Белом доме, когда вернулся на пост президента США. Теперь в резиденции гораздо больше золотых изделий.