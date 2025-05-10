Трамп прикрасив Овальний кабінет своєю статуєю: що з нею не так

Виявилося, що тепер у президента США Дональда Трампа є статуетка, що зображає його самого і двох агентів спецслужб під час замаху в Пенсільванії 2024 року.

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Про це пише The Daily Beast.

В Овальному кабінеті помітили статуетку, що зображає замах на президента Дональда Трампа в Батлері, штат Пенсільванія, 13 липня 2024 року під час передвиборчого мітингу.

Статуетка, яка тепер прикрашає Овальний кабінет Фото: Соцсети

Невелика скульптура встановлена на столику поруч зі знаменитим столом "Резолют". Вона зображує момент, коли Трамп підняв кулак у повітря і почав скандувати "бийся, бийся, бийся", після того, як куля зачепила його вухо.

Скульптура також зображує американський прапор і трьох агентів Секретної служби, включно з режисером Шоном Карраном, який проводжає Трампа зі сцени. Художник Стен Воттс, як повідомляється, планує створити триметрову версію цього моменту в бронзі. І збирає гроші на своєму сайті.

Момент після замаху на Дональда Трампа в Батлері Фото: Getty Images

Зображення піднятого кулака Трампа стало гаслом для прихильників Трампа в MAGA, і Трамп скористався його популярністю, надрукувавши фотографії цього моменту на пам'ятних речах і сувенірах.

Статуетка замаху стала останнім скандальним доповненням обстановки Овального кабінету в Білому домі у Вашингтоні.

Фотографію Дональда Трампа, зроблену 24 серпня 2023 року, після того як йому висунули звинувачення в рекеті та пов'язаних із ним звинуваченнях, помітили, як вона висіла на стіні прямо перед входом в Овальний кабінет. Магшот уклали в золоту рамку.

Магшот Дональда Трампа в Білому домі Фото: Getty Images

А статуетка, що зображає замахи на Дональда Трампа, тепер доповнює картину, яка зображує цей самий момент.

Фотографія Associated Press наслідків замаху на тодішнього кандидата в президенти США Дональда Трампа в Батлері, штат Пенсільванія, тепер висить у вестибюлі Білого дому. Картина замінила портрет колишнього президента США Барака Обами. На картині, написаній Марком Ліппом, зображений Трамп із забризканим кров'ю обличчям.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як Дональд Трамп змінив обстановку Овального кабінету, повернувшись до Білого дому. Тепер там стало більше золотого декору.