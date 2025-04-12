Трамп змінив портрет Обами на власний із зображенням замаху

Нову картину повісили без особливої помпи. Хоча зазвичай зміна експозиції у Великому фойє супроводжується невеликою церемонією.

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Про це пише The Daily Beast.

Новий портрет Трампа прикрасив Білий дім

На новій картині зображений Дональд Трамп, який піднімає кулак після того, як минулого літа йому вдалося вижити після замаху під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія. Вона нагадує вірусну фотографію, зроблену на місці подій, на якій обличчя Трампа було закривавлене, а агенти Секретної служби намагалися його захистити.

Повідомляється, що картина була написана Марком Ліппом і подарована Трампу його фанатом Ендрю Поллаком.

17-річна Медоу, дочка Поллака, була серед учнів, які загинули внаслідок масового розстрілу 2018 року в середній школі Марджорі Стоунман Дуглас у Паркленді, штат Флорида.

На місці, де тепер висить портрет Дональда Трампа, раніше висів портрет 44-го президента США Барака Обами. Повідомляється, що його не прибрали в комору, а перевісили у вестибюль державного поверху Білого дому, сказав представник Трампа. Адміністрація Байдена вивісила портрет Обами 2022 року.

Портрет Барака Обами відправили у відставку

А до портрета Обами там висів портрет Джорджа Буша-молодшого. Повідомляється, що портрет Буша перемістили на стіну прилеглих сходів, поруч із фотографією його батька, Джорджа Буша-старшого.

Нову картину доставили в Західне крило рано вранці посеред тижня, і її вивісили без "значної помпи і церемоній" день тому, повідомило джерело. Зазвичай відкриття портретів Білого дому передбачає невелику церемонію.

Зміна творів мистецтва і портретів у Білому домі типова для початку роботи нової адміністрації, особливо коли відбувається зміна партій.

Трамп також здійснив кілька обмінів портретами під час свого першого терміну, вирішивши замінити фотографії Білла Клінтона і Джорджа Буша-молодшого у Великому фойє на фотографії Вільяма Мак-Кінлі і Теодора Рузвельта в рамках — двох президентів США, які також були прихильниками мит на імпорт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що свій магшот, фото, зроблене під час арешту, Дональд Трамп розмістив у коридорі біля Овального кабінету.