Трамп сменил портрет Обамы на собственный с изображением покушения

Новую картину повесили без особой помпы. Хотя обычно смена экспозиции в Большом фойе сопровождается небольшой церемонией.

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Об этом пишет The Daily Beast.

Новый портрет Трампа украсил Белый дом

На новой картине изображен Дональд Трамп, поднимающий кулак после того, как прошлым летом ему удалось выжить после покушения во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания. Она напоминает вирусную фотографию, сделанную на месте событий, на которой лицо Трампа было окровавлено, а агенты Секретной службы старались его защитить.

Сообщается, что картина была написана Марком Липпом и подарена Трампу его фанатом Эндрю Поллаком.

17-летняя Медоу, дочь Поллака, была среди учеников, погибших в результате массового расстрела в 2018 году в средней школе Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, штат Флорида.

На месте, где теперь висит портрет Дональда Трампа, ранее висел портрет 44-го президента США Барака Обамы. Сообщается, что его не убрали в кладовую, а перевесили в вестибюль государственного этажа Белого дома, сказал представитель Трампа. Администрация Байдена вывесила портрет Обамы в 2022 году.

Портрет Барака Обамы отпраивли в отставку

А до портрета Обамы там висел портрет Джорджа Буша-младшего. Сообщается, что портрет Буша переместили на стену близлежащей лестницы, рядом с фотографией его отца, Джорджа Буша-старшего.

Новая картина была доставлена ​​в Западное крыло рано утром среди недели и была вывешена без "значительной помпы и церемоний" день назад, сообщил источник. Обычно открытие портретов Белого дома включает в себя небольшую церемонию.

Смена произведений искусства и портретов в Белом доме типична для начала работы новой администрации, особенно когда происходит смена партий.

Трамп также совершил пару обменов портретами во время своего первого срока, решив заменить фотографии Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего в Большом фойе на фотографии Уильяма Мак-Кинли и Теодора Рузвельта в рамках — двух президентов США, которые также были любителями пошлин на импорт.

Напомним, ранее стало известно, что свой магшот, фото, сделанное во время ареста, Дональд Трамп разместил в коридоре у Овального кабинета.