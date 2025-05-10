Трамп украсил Овальный кабинет своей статуей: что с ней не так

Оказалось, что теперь у президента США Дональда Трампа есть статуэтка, изображающая его самого и двух агентов спецслужб во время покушения в Пенсильвании в 2024 году.

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Об этом пишет The Daily Beast.

В Овальном кабинете была замечена статуэтка, изображающая покушение на президента Дональда Трампа в Батлере, штат Пенсильвания 13 июля 2024 года во время предвыборного митинга.

Статуэтка, которая теперь украшает Овальный кабинет Фото: Соцсети

Небольшая скульптура установлена ​​на столике рядом со знаменитым столом "Резолют". Она изображает момент, когда Трамп поднял кулак в воздух и начал скандировать "сражайся, сражайся, сражайся", после того, как пуля задела его ухо.

Скульптура также изображает американский флаг и трех агентов Секретной службы, включая режиссера Шона Каррана, провожающего Трампа со сцены. Художник Стэн Уоттс, как сообщается, планирует создать трехметровую версию этого момента в бронзе. И собирает деньги на своем сайте.

Момент после покушения на Дональда Трампа в Батлере Фото: Getty Images

Изображение поднятого кулака Трампа стало лозунгом для сторонников Трампа в MAGA, и Трамп воспользовался его популярностью, напечатав фотографии этого момента на памятных вещах и сувенирах.

Статуэтка покушения стала последним скандальным дополнением обстановки Овального кабинета в Белом доме в Вашингтоне.

Фотография Дональда Трампа, сделанная 24 августа 2023 года, после того как ему были предъявлены обвинения в рэкете и связанных с ним обвинениях, была замечена висящей на стене прямо перед входом в Овальный кабинет. Магшот заключили в золотую рамку.

Магшот Дональда Трампа в Белом доме Фото: Getty Images

А статуэтка, изображающая покушения на Дональда Трампа теперь дополняет картину, которая изображает этот же момент.

Фотография Associated Press последствий покушения на тогдашнего кандидата в президенты США Дональда Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, теперь висит в вестибюле Белого дома. Картина заменила портрет бывшего президента США Барака Обамы. На картине, написанной Марком Липпом, изображен Трамп с забрызганным кровью лицом.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как Дональд Трамп изменил обстановку Овального кабинета, вернувшись в Белый дом. Теперь там стало больше золотого декора.