Два поверхи, п'ять "віталень" і спальня з ванною: США прийняли подарований Трампу літак (фото)

Спроєктований для перевезення 400 пасажирів, тепер Boeing 747-8 вміщує всього 90 гостей і 14 членів екіпажу, які з комфортом можуть розташовуватися на двох поверхах, у п'яти вітальнях і одній головній спальні з особистою ванною.

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Про це повідомляє АР.

Міністр оборони США Піт Хегсет прийняв від королівської сім'ї Катару розкішний літак Boeing 747-8 для президента Дональда Трампа як літак Air Force One, або "Борт номер один", заявили в середу в Пентагоні. І це незважаючи на питання, що зберігаються, про етичність і законність подарунка за 400 мільйонів доларів від іноземної держави.

Дональду Трампу вручили літак під час візиту до Катару Фото: Amac Aerospace

Міністерство оборони США "працюватиме над забезпеченням належних заходів безпеки" на літаку, щоб зробити його безпечним для використання президентом, сказав представник Пентагону Шон Парнелл. Він додав, що літак був прийнятий "у відповідності з усіма федеральними правилами і положеннями".

Сам президент США Дональд Трамп, коли зіткнувся з критикою, заявив, що літак від Катару — це спосіб заощадити податкові кошти.

"Чому наші військові, а значить, і наші платники податків повинні платити сотні мільйонів доларів, якщо вони можуть отримати все це безкоштовно?" — написав Трамп на своїй сторінці в соціальних мережах під час поїздки по Близькому Сходу.

Однак критики у Вашингтоні заявили, що якщо Трамп прийме літак, прозваний "палацом у небі", то це буде порушенням заборони Конституції США на іноземні подарунки. Демократи були єдині у своєму обуренні, і навіть деякі з союзників президента-республіканця з Республіканської партії в Конгресі висловили стурбованість.

Фото: Amac Aerospace

Дональду Трампу вручили літак під час візиту до Катару Фото: Amac Aerospace

Вони також наголосили на необхідності модернізації літака для відповідності вимогам безпеки, що потребуватиме великих витрат і часу.

"Ця неконституційна дія не тільки не заощадить гроші, а й коштуватиме нашій країні її гідності, а й змусить платників податків витратити понад 1 мільярд доларів платників податків на капітальний ремонт цього конкретного літака, коли на цей час ми маємо не один, а два повністю справні та повністю боєздатні літаки Air Force One", — заявила сенаторка-демократка від Іллінойсу Теммі Дакворт.

Теммі зазначила, що для США подібний інцидент — це "небезпечний курс дій".

Міністр ВПС США Трой Мейнк повідомив сенаторам, що Піт Хегсет наказав службі почати планування модернізації для відповідності необхідним стандартам, і визнав, що літаку будуть потрібні "значні" модифікації. Причому всі подробиці тримають у секреті.

Дональда Трампа запитали про літак, коли він зустрічався в Овальному кабінеті з президентом ПАР Сірілом Рамафосою. "Вони дарують ВПС США літак", — сердито сказав Трамп.

Дональд Трамп розлютився, коли йому поставили запитання про літак

Він заявив, що літак від Катару передали не йому особисто, а Військово-повітряним силам США, щоб "вони могли нам допомогти", і зазначив, що "Boeing трохи запізнюється, на жаль".

Рамафоса поспішив запевнити президента США, що йому шкода, що у нього немає літака, інакше б він його "надав" Трампу.

"Якби ваша країна запропонувала ВПС США літак, я б його прийняв", — сказав Трамп.

Трамп не висунув жодних вимог національної безпеки на користь швидкої модернізації замість того, щоб дочекатися, поки Boeing завершить розробку нових літаків Air Force One, розробка яких велася роками.

Він заявив, що не користуватиметься катарським подарунком, коли його президентський термін закінчиться. Його нібито передадуть у дар майбутній президентській бібліотеці, подібно до того, як Boeing 707, яким користувався президент Рональд Рейган, був виведений з експлуатації і виставлений як музейний експонат.

Що відомо про "літаючий палац" Boeing 747-8, який Катар подарував Дональду Трампу

Спочатку літак, що входив до складу флоту Qatar Amiri Flight, поставлений 2012 року і зареєстрований як A7-HBJ, використовували винятково правлячій еліті Катару. Три роки його оновлювали швейцарські авіаційні фахівці AMAC Aerospace. А дизайном займалося французьке агентство Cabinet Alberto Pinto.

Фото: Amac Aerospace Фото: Amac Aerospace Фото: Amac Aerospace Фото: Amac Aerospace Фото: Amac Aerospace Фото: Amac Aerospace Фото: Amac Aerospace

У підсумку пасажирський лайнер перетворили на двоповерховий літаючий палац. Інтер'єр літака розділений на багато прикрашені люкси, вітальні, їдальні, зони відпочинку для пасажирів і ванні кімнати.

Головна спальня розташована в носовій частині літака, прямо під кабіною. Розташована в передній частині фюзеляжу, носова частина є найприватнішою частиною літака і найтихішою, оскільки вона віддалена від двигунів.

Головна спальня розташована в найтихішому місці літака Фото: Amac Aerospace

Замовник надав дизайнерам "карт-бланш", оскільки його не цікавили позбавлені смаку матеріали, а також він надавав перевагу простому стилю, більше схожому на стиль сімейного будинку.

"Власник не шукав чогось обурливо розкішного, із золотом і діамантами. Навпаки, він закликав до деякої простоти, яка зрештою і є справжньою розкішшю", — говорили дизайнери в інтерв'ю.

У підсумку інтер'єр прикрасили килим від Tai Ping, стіл з дерева вакапу зі стільницею з козячої шкури і гравюри від Александра Колдера.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про менш шикарний, але куди більш корисний урядовий літак для президента США. Лайнер Boeing E-4B рятуватиме Дональда Трампа в разі ядерної війни.