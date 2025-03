Літак "Судного дня": як рятуватимуть президента США в разі ядерної війни

Експерти похмуро жартують, що урядовий Boeing E-4В у небі означає, що "вам залишилося жити лише п'ять хвилин".

Президент США Дональд Трамп минулими вихідними попередив, що ядерна зброя є найбільшою загрозою людству, і заявив, що ядерна війна може статися завтра. Але сам він буде саме тим, хто полетить подалі від катастрофи на урядовому літаку Boeing E-4B, який спеціально був розроблений для цієї мети. Скільки таких літаків і який алгоритм дій у разі ядерної війни у США, пише Daily Mail.

Американський флот літаків E-4B, який дістав прізвисько "літак Судного дня" через свою здатність витримувати ядерний вибух, покликаний захищати президента і високопоставлених урядових чиновників від атаки апокаліптичного рівня.

Трамп, який відповідає за другий за величиною ядерний арсенал у світі, заявив у програмі Fox News Sunday Morning Features, що використання "боєголовок-монстрів" може "покласти край світу", додавши, що "рівень руйнувань перевершує все, що ви можете собі уявити".

Однак ВПС США мають у своєму розпорядженні парк із надсекретних літаків вартістю 223 мільйони доларів, які слугуватимуть пересувним військовим штабом для президента та його вищих посадовців у разі надзвичайної ситуації в країні.

Наразі ВПС США експлуатують чотири літаки E-4B, принаймні один з яких постійно перебуває в стані бойової готовності на авіабазі Оффатт в Омасі, штат Небраска.

Зазвичай їх використовують для перевезення міністра оборони під час закордонних поїздок, але їм також доручено супроводжувати Air Force One під час поїздок президента США за кордон.

Boeing E-4B Фото: SOPA Images

Ці літаки експлуатуються з часів Холодної війни і забезпечують американським лідерам надійний центр управління і контролю, а також можливість доставляти накази військовим у разі надзвичайної ситуації в країні.

Літаки E-4B мають унікальні можливості: вони мають захист, який дає змогу витримувати ядерні вибухи, електромагнітні впливи та кібератаки. Вони також можуть запускати ракети у відповідь.

На літаках "Судного дня" є спеціальне обладнання, яке дає змогу спілкуватися з ким завгодно, у будь-якій точці світу, а також підтримувати аналітиків і стратегів у польоті. E-4B мають 67 супутникових тарілок і антен у куполі.

Командний центр на літаку "Судного дня" Фото: Скриншот

Усі літаки "Судного дня" мають три палуби, на яких розташовані командний пункт, конференц-зал, кімната для інструктажів, зона командної роботи, кімната зв'язку та виділена зона відпочинку з 18 ліжками.

Літаки залишалися в повітрі і працювали до 35 годин за один виліт, але вони були спроєктовані так, щоб мати можливість працювати в польоті цілий тиждень без необхідності приземлятися. E-4B також здатний дозаправлятися в повітрі.

Дозаправлення E-4B у повітрі Фото: militarytimes.com

Коли американський президент перебуває у США, літак "Судного дня" перебуває з двигуном, що постійно працює, і готовий до польоту 24 години на добу.

Якщо президент вирушає за кордон, E-4B слідують за ним і відомі екіпажам як "Air Force One When It Count". У разі виникнення надзвичайної ситуації один із чотирьох літаків може практично негайно зустрітися з Air Force One.

У розпорядженні Військово-повітряних сил є флот із чотирьох літаків Boeing E4, які здатні працювати з найбільшим екіпажем серед усіх літаків в історії ВПС США — 112 осіб, включно з льотним і бойовим персоналом. Але на початку 2030-х флот E-4B досягне кінця свого терміну служби. Чотири сильно модифікованих реактивних літака Boeing 747-200 стають дедалі складнішими і дорожчими в обслуговуванні, оскільки деталі застарівають. У квітні минулого року ВПС США уклали контракт на 13 мільярдів доларів з корпорацією Sierra Nevada на розроблення наступника літаків "Судного дня".

Нагадаємо, 2024 року Україна атакувала Таганрог у РФ. І, як передбачається, могла пошкодити літак "Судного дня" Володимира Путіна, який також прозвали "Літаючим Кремлем".