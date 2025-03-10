Літак "Судного дня": як рятуватимуть президента США в разі ядерної війни
Експерти похмуро жартують, що урядовий Boeing E-4В у небі означає, що "вам залишилося жити лише п'ять хвилин".
Президент США Дональд Трамп минулими вихідними попередив, що ядерна зброя є найбільшою загрозою людству, і заявив, що ядерна війна може статися завтра. Але сам він буде саме тим, хто полетить подалі від катастрофи на урядовому літаку Boeing E-4B, який спеціально був розроблений для цієї мети. Скільки таких літаків і який алгоритм дій у разі ядерної війни у США, пише Daily Mail.
Американський флот літаків E-4B, який дістав прізвисько "літак Судного дня" через свою здатність витримувати ядерний вибух, покликаний захищати президента і високопоставлених урядових чиновників від атаки апокаліптичного рівня.
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Трамп, який відповідає за другий за величиною ядерний арсенал у світі, заявив у програмі Fox News Sunday Morning Features, що використання "боєголовок-монстрів" може "покласти край світу", додавши, що "рівень руйнувань перевершує все, що ви можете собі уявити".
Однак ВПС США мають у своєму розпорядженні парк із надсекретних літаків вартістю 223 мільйони доларів, які слугуватимуть пересувним військовим штабом для президента та його вищих посадовців у разі надзвичайної ситуації в країні.
Наразі ВПС США експлуатують чотири літаки E-4B, принаймні один з яких постійно перебуває в стані бойової готовності на авіабазі Оффатт в Омасі, штат Небраска.
Зазвичай їх використовують для перевезення міністра оборони під час закордонних поїздок, але їм також доручено супроводжувати Air Force One під час поїздок президента США за кордон.
Ці літаки експлуатуються з часів Холодної війни і забезпечують американським лідерам надійний центр управління і контролю, а також можливість доставляти накази військовим у разі надзвичайної ситуації в країні.
Літаки E-4B мають унікальні можливості: вони мають захист, який дає змогу витримувати ядерні вибухи, електромагнітні впливи та кібератаки. Вони також можуть запускати ракети у відповідь.
На літаках "Судного дня" є спеціальне обладнання, яке дає змогу спілкуватися з ким завгодно, у будь-якій точці світу, а також підтримувати аналітиків і стратегів у польоті. E-4B мають 67 супутникових тарілок і антен у куполі.
Усі літаки "Судного дня" мають три палуби, на яких розташовані командний пункт, конференц-зал, кімната для інструктажів, зона командної роботи, кімната зв'язку та виділена зона відпочинку з 18 ліжками.
Літаки залишалися в повітрі і працювали до 35 годин за один виліт, але вони були спроєктовані так, щоб мати можливість працювати в польоті цілий тиждень без необхідності приземлятися. E-4B також здатний дозаправлятися в повітрі.
Коли американський президент перебуває у США, літак "Судного дня" перебуває з двигуном, що постійно працює, і готовий до польоту 24 години на добу.
Якщо президент вирушає за кордон, E-4B слідують за ним і відомі екіпажам як "Air Force One When It Count". У разі виникнення надзвичайної ситуації один із чотирьох літаків може практично негайно зустрітися з Air Force One.
У розпорядженні Військово-повітряних сил є флот із чотирьох літаків Boeing E4, які здатні працювати з найбільшим екіпажем серед усіх літаків в історії ВПС США — 112 осіб, включно з льотним і бойовим персоналом. Але на початку 2030-х флот E-4B досягне кінця свого терміну служби. Чотири сильно модифікованих реактивних літака Boeing 747-200 стають дедалі складнішими і дорожчими в обслуговуванні, оскільки деталі застарівають. У квітні минулого року ВПС США уклали контракт на 13 мільярдів доларів з корпорацією Sierra Nevada на розроблення наступника літаків "Судного дня".
Нагадаємо, 2024 року Україна атакувала Таганрог у РФ. І, як передбачається, могла пошкодити літак "Судного дня" Володимира Путіна, який також прозвали "Літаючим Кремлем".
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