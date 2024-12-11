Україна могла атакувати літак судного дня Путіна під час удару по секретній авіабазі, — The Sun

За даними журналістів, підприємство атакувало один із найсекретніших літаків голови Кремля — Іл-80, у кодифікації НАТО — Maxdome, який може бути залучений у ядерній війні.

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Україна могла завдати удару по літаку судного дня Путіна, який називають "летючим Кремлем" під час атаки на велике військове містечко. При цьому застосовувалися ракети великої дальності. Про це пише The Sun.

Наслідки удару в Таганрозі

Під час атаки в Таганрозі в Ростовській області пролунали 10 оглушливих вибухів, також спостерігалися яскраві спалахи, які бачили здалеку.

Удару в Таганрозі

За первинними повідомленнями, цілей цієї атаки було дві. Одна — "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва", який випускає літаки ДРЛО А-50. Підприємство, за словами британських журналістів, обслуговує деякі з найсекретніших літаків голови Кремля.

До їх числа входить літак Іл-80 (у кодифікації НАТО — Maxdome), який може бути залучений у ядерній війні.

Інша потенційна ціль — завод "Красный гидропресс", який виробляє ключові елементи ракет і входить до російської корпорації "Тактическое ракетное вооружение".

Повідомлялося, що на завод прямувала велика кількість пожежних машин, і місцеві жителі чули щонайменше 10 вибухів. Масштаб збитків поки незрозумілий, але горіли також 14 автомобілів, припаркованих біля заводу.

Є дані про те, що Україна використовувала свої нові вітчизняні безпілотні ракети "Паляниця" для атаки на Таганрог. В інших повідомленнях йшлося про те, що застосовувалися ракети ATACMS, поставлені США.

Мер Таганрога Світлана Камбулова повідомила, що "пошкоджену територію оточено співробітниками поліції, і що також буде проведено обстеження території в радіусі одного кілометра.

Т.в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар визнав, що постраждало промислове підприємство, але не повідомив подробиць.

Нагадаємо, що, за даними ГУР, у Брянську згоріли два магістральні тепловози, які забезпечували логістику окупантів.

Також повідомлялося, що є підтвердження про удар по Таганрогу ракетою. У підсумку пошкоджено авіаційне підприємство в місті.