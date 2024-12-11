Украина могла атаковать "самолет судного дня" Путина в ходе удара по секретной авиабазе, — The Sun

По данным журналистов, предприятие атаковало один из самых секретных самолетов главы Кремля — Ил-80, в кодификации НАТО — Maxdome, который может быть задействован в ядерной войне.

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Украина могла нанести удар по самолету судного дня Путина, который называют "летающим Кремлем" в ходе атаки на крупный военный городок. При этом применялись ракеты большой дальности. Об этом пишет The Sun.

Последствия удара в Таганроге

В ходе атаки в Таганроге в Ростовской области прозвучали 10 оглушительных взрывов, также наблюдались яркие вспышки, которые видели издалека.

Удара в Таганроге

По первоначальным сообщениям, целей этой атаки было две. Одна — "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева", который выпускает самолеты ДРЛО А-50. Предприятие, по словам британских журналистов, обслуживает некоторые из самых секретных самолетов главы Кремля.

В их число входит самолет Ил-80 (в кодификации НАТО — Maxdome), который может быть задействован в ядерной войне.

Другая потенциальная цель — завод "Красный гидропресс", который производит ключевые элементы ракет и входит в российскую корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

Сообщалось, что на завод направлялось большое количество пожарных машин, и местные жители слышали не менее 10 взрывов.

Масштаб ущерба пока неясен, но горели также 14 автомобилей, припаркованных возле завода.

Есть данные о том, что Украина использовала свои новые отечественные беспилотные ракеты "Паляница" для атаки на Таганрог. В других сообщениях говорилось, что применялись ракеты ATACMS, поставленные США.

Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что "поврежденная территория оцеплена сотрудниками полиции, и что также будет проведено обследование территории в радиусе одного километра.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь признал, что пострадало промышленное предприятие, но не сообщил подробностей.

Напомним, что, по данным ГУР, в Брянске сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистику оккупантов.

Также сообщалось, что есть подтверждения об ударе по Таганрогу ракетой. В итоге повреждено авиационное предприятие в городе.