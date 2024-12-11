Завод у Таганрозі атакувала українська дрон-ракета "Паляниця": деталі інциденту

Російські пропагандисти заплуталися у відомостях і раніше повідомили, що по Таганрогу було завдано удару українськими ракетами ATACMS. Тим часом Міноборони РФ і Кремль мовчить.

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У ніч на 11 грудня по російському Таганрогу було завдано ракетного удару, внаслідок чого постраждало якесь "промислове підприємство". Однак за інформацією Defense Express, мішенню був "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва", де виробляються літаки ДРЛВ А-50. При цьому російські пропагандисти стверджують, що місто обстріляли українськими ракетами-дронами "Паляниця".

Російські пабліки пишуть, що приліт було зафіксовано близько 04:20 ранку, а місцеві жителі почули близько 10 вибухів над містом. Пізніше стало відомо, що підприємство зазнало пошкоджень, а на парковці згоріло 14 автомобілів.

Наразі офіційного підтвердження застосування цього виду озброєння по Таганрогу з боку українського військового керівництва немає. Тим часом українські аналітики припустили, що Україна має у своєму розпорядженні засоби для таких операцій, включно з дронамі-камікадзе і крилатими ракетами типу "Пекло", які нещодавно були передані Збройним силам.

Водночас російський канал SHOT розповсюдив інформацію про те, що за попередніми даними, удар було нібито завдано українською ракетою "Паляниця". Навели й короткі технічні характеристики зброї — дальність польоту боєприпасу сягає 750 км, швидкість — 900 км/год, а бойова частина має масу 30-50 кг.

З цього приводу варто зазначити, що такі дані з боку росіян розходяться з характеристиками ракети, які були озвучені українськими фахівцями.

Хоча більша частина ТТХ ракети засекречена, військовий експерт Олексій Гетьман у вересні припустив, що "Паляниця" може долати відстань до 700 км, її швидкість становить 500 км/год, а маса бойової частини перебуває в межах 100 кг.

Російська пропаганда заплуталася

Разом з тим, дані про систему озброєння, якою було атаковано завод у Таганрозі, різняться і в російському інформаційному середовищі. Деякі російські джерела припускають, що для атаки на Таганрог могли бути використані балістичні ракети ATACMS, проте місцева влада говорить про застосування дронів.

Ще один відомий російський канал Mash написав, що по Таганрогу і Брянську сьогодні вдарили українські ракети "Пекло". Причому стверджується, що атака була комбінована із застосуванням інших систем озброєння. Росіяни нарікають на те, що такі ракети Україна вже виробляє серійно.

Зазначимо, про удар ракетами ATACMS написали й російські військкори, які дозволяли собі критику на адресу Кремля з приводу чергових "червоних ліній" у зв'язку з дозволом США застосовувати по території РФ американську далекобійну зброю.

При цьому на момент публікації в Міноборони Росії та Кремлі поки не підтвердили й не спростували дані про застосування українськими силами ракет "Паляниця" і ATACMS у Ростовській області.

Раніше повідомлялося, в ніч на 11 грудня під удар потрапив і нафтопереробний завод у Брянську. Місцева влада повідомила про 10 БПЛА літакового типу, які нібито були збиті системами ППО.