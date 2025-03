Самолет "Судного дня": как будут спасать президента США в случае ядерной войны

Эксперты мрачно шутят, что правительственный Boeing E-4В в небе значит, что "вам осталось жить всего пять минут".

Президент США Дональд Трамп на минувших выходных предупредил, что ядерное оружие представляет собой величайшую угрозу человечеству, и заявил, что ядерная война может произойти завтра. Но сам он будет именно тем, кто улетит подальше от катастрофы на правительственном самолете Boeing E-4B, который специально был разработан для этой цели. Сколько таких самолетов и каков алгоритм действий в случае ядерной войны в США, пишет Daily Mail.

Американский флот самолетов E-4B, получивший прозвище "самолет Судного дня" из-за своей способности выдерживать ядерный взрыв, призван защищать президента и высокопоставленных правительственных чиновников от атаки апокалиптического уровня.

Трамп, отвечающий за второй по величине ядерный арсенал в мире, заявил в программе Fox News Sunday Morning Features, что использование "боеголовок-монстров" может "положить конец миру", добавив, что "уровень разрушений превосходит все, что вы можете себе представить".

Однако ВВС США располагают парком из сверхсекретных самолетов стоимостью 223 миллиона долларов, которые будут служить передвижным военным штабом для президента и его высших должностных лиц в случае чрезвычайной ситуации в стране.

В настоящее время ВВС США эксплуатируют четыре самолета E-4B, по крайней мере один из которых постоянно находится в состоянии боевой готовности на авиабазе Оффатт в Омахе, штат Небраска.

Обычно они используются для перевозки министра обороны во время зарубежных поездок, но им также поручено сопровождать Air Force One во время поездок президента США за границу.

Boeing E-4B Фото: SOPA Images

Эти самолеты эксплуатируются со времен Холодной войны и обеспечивают американским лидерам надежный центр управления и контроля, а также возможность доставлять приказы военным в случае чрезвычайной ситуации в стране.

Самолеты E-4B обладают уникальными возможностями: у них есть защита, которая позволяет выдерживать ядерные взрывы, электромагнитные воздействия и кибератаки. Они также могут запускать ракеты в ответ.

На самолетах "Судного дня" есть специальное оборудование, которое позволяет общаться с кем угодно, в любой точке мира, а также поддерживать аналитиков и стратегов в полете. E-4B имеют 67 спутниковых тарелок и антенн в куполе.

Командный центр на самолете "Судного дня" Фото: Скриншот

Все самолеты "Судного дня" имеют три палубы, на которых расположены командный пункт, конференц-зал, комната для инструктажей, зона командной работы, комната связи и выделенная зона отдыха с 18 койками.

Самолеты оставались в воздухе и работали до 35 часов за один вылет, но они были спроектированы так, чтобы иметь возможность работать в полете целую неделю без необходимости приземляться. E-4B также способен дозаправляться в воздухе.

Дозаправка E-4B в воздухе Фото: militarytimes.com

Когда американский президент находится в США, самолет "Судного дня" находится с постоянно работающим двигателем и готов к полету 24 часа в сутки.

Если президент отправляется за границу, E-4B следуют за ним и известны экипажам как "Air Force One When It Count". В случае возникновения чрезвычайной ситуации один из четырех самолетов может практически немедленно встретиться с Air Force One.

В распоряжении Военно-воздушных сил имеется флот из четырех самолетов Boeing E4, которые способны работать с самым большим экипажем среди всех самолетов в истории ВВС США — 112 человек, включая как летный, так и боевой персонал. Но в начале 2030-х флот E-4B достигнет конца своего срока службы. Четыре сильно модифицированных реактивных самолета Boeing 747-200 становятся все более сложными и дорогими в обслуживании, поскольку детали устаревают. В апреле прошлого года ВВС США заключили контракт на 13 миллиардов долларов с корпорацией Sierra Nevada на разработку преемника самолетов "Судного дня".

Напомним, в 2024 году Украина атаковала Таганрог в РФ. И, как предполагается, могла повредить самолет "Судного дня" Владимира Путина, который также прозвали "Летающим Кремлем".