Пентагон за $13 миллиардов заказал разработку нового "самолета Судного дня"

Эксплуатация "Боингов" становится дороже, поэтому американское Минобороны переориентируется на других производителей воздушной техники.

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Военно-воздушные силы США в рамках проекта SAOC заключили контракт на 13 миллиардов долларов с частной аэрокосмической компанией Sierra Nevada Corp на разработку преемника E-4B Nightwatch от корпорации Boeing, известного как "самолет Судного дня". Об этом сообщает агентство Reuters.

Проект Resvivable Airborne Operations Center (Восстанавливаемый воздушно-десантный оперативный центр — SAOC) предназначен для замены устаревших самолетов эпохи 1970-х годов, срок службы которых приближается к концу.

Работы будут проводиться в Колорадо, Неваде и Огайо и, как ожидается, будут завершены в 2036 году.

Чтобы удовлетворить эксплуатационные требования, система вооружения будет состоять из коммерческого реактивного двигателя, закаленного и модифицированного в соответствии с военными требованиями.

Обычно E-4B используется для транспортировки министра обороны США, но разработан как мобильный командный пункт, способный противостоять ядерным взрывам и электромагнитным воздействиям, что позволяет лидерам США отдавать приказы военным в случае чрезвычайной ситуации в стране.

E-4B также способен осуществлять дозаправку в воздухе, имеет комнаты для конференций и брифингов, а также современное коммуникационное оборудование.

Сейчас ВВС США эксплуатируют четыре самолета E-4B, по крайней мере один из них постоянно находится в боевой готовности. Но, как отмечается, флот сильно модифицированных реактивных самолетов Boeing становится все сложнее и дороже для обслуживания, поскольку детали устаревают.

Ожидается, что срок эксплуатации E-4B закончится в начале 2030-х годов.

Напомним, в июне стало известно, что американские военные получили модернизированный самолет "судного дня" E-6B Mercury, который служит воздушным командным пунктом и ретранслятором связи для ядерных сил.