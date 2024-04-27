Пентагон за $13 мільярдів замовив розробку нового "літака Судного дня"

Експлуатація "Боїнгів" стає дорожчою, тому американське Міноборони переорієнтується на інших виробників повітряної техніки.

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Військово-повітряні сили США в межах проєкту SAOC уклали контракт на 13 мільярдів доларів із приватною аерокосмічною компанією Sierra Nevada Corp на розробку наступника E-4B Nightwatch від корпорації Boeing, відомого як "літак Судного дня". Про це повідомляє агентство Reuters.

Проєкт Resvivable Airborne Operations Center (Відновлюваний повітряно-десантний оперативний центр — SAOC) призначений для заміни застарілих літаків епохи 1970-х років, термін служби яких наближається до кінця.

Роботи проводитимуться в Колорадо, Неваді та Огайо і, як очікується, будуть завершені в 2036 році.

Щоб задовольнити експлуатаційні вимоги, система озброєння складатиметься з комерційного реактивного двигуна, загартованого та модифікованого відповідно до військових вимог.

Зазвичай E-4B використовується для транспортування міністра оборони США, але розроблений як мобільний командний пункт, здатний протистояти ядерним вибухам і електромагнітним впливам, що дозволяє лідерам США віддавати накази військовим у разі надзвичайної ситуації в країні.

E-4B також здатний здійснювати дозаправку в повітрі, має кімнати для конференцій і брифінгів, а також сучасне комунікаційне обладнання.

Наразі ВПС США експлуатують чотири літаки E-4B, принаймні один із них постійно знаходиться в бойовій готовності. Але, як наголошується, флот сильно модифікованих реактивних літаків Boeing стає дедалі складнішим і дорожчим для обслуговування, оскільки деталі застарівають.

Очікується, що термін експлуатації E-4B закінчиться на початку 2030-х років.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що американські військові отримали модернізований літак "судного дня" E-6B Mercury, який слугує повітряним командним пунктом і ретранслятором зв'язку для ядерних сил.