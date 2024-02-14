Важкі часи для ВПС США: військові не зійшлися з Boeing на ціні літака E-7A Wedgetail

Керівництво компанії Boeing прагне більшої дисципліни в переговорах щодо військових контрактів після того, як оборонний бізнес почав зазнавати мільярдних збитків.

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Представник ВПС США Ендрю Хантер заявив, що переговори про постачання повітряним силам двох прототипів літаків дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) E-7 Wedgetail зайшли в глухий кут через розбіжності з виробником Boeing щодо ціни. Про це 13 лютого повідомили в Breaking Defense.

Під час круглого столу з репортерами міністр ВПС США Френк Кендалл зазначив, що служба переходить на космічні платформи для забезпечення розвідки, спостереження та рекогносцировки, але хоче зберегти деякі повітряні засоби завдяки таким платформам, як E-7A Wedgetail, які покликані замінити застарілі E-3 Sentry. Серед іншого він згадав, що ВПС "відчувають труднощі з отриманням цінової угоди з Boeing".

"Ми все ще ведемо з ними переговори, і це ще не остаточно вирішено", — зазначив міністр.

Оглядачі пояснили причини ситуації, що склалася. Річ у тім, що під час укладення угоди на початок виробництва літаків E-7, було підписано попередній контракт, у якому було передбачено узгодження деталей, таких як терміни виробництва і ціни. Причому ВПС сподіваються на серійне виробництво машин, щоб до 2032 року мати на озброєнні флот із 26 одиниць E-7A Wedgetail.

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Тим часом у Boeing наголосили, що компанія прагне більшої дисципліни в переговорах за контрактами після того, як оборонний бізнес компанії втратив мільярди доларів. Така позиція змусила керівників відмовитися від угод з розробки з фіксованою ціною і навіть призвела до того, що підрядника було виключено з конкурсу на створення заміни "літака Судного дня" E-3 Sentry для американських ВПС.

"Таким чином досягнення угоди щодо ціни має вирішальне значення для завершення контракту на Wedgetail", — підсумували оглядачі.

Раніше аерокосмічний гігант Boeing заявив про збитки в розмірі 1,17 млрд доларів від програми створення стелс-бомбардувальника B-21 Raider. Представники компанії відзвітували в тому, що перші п'ять літаків будуть збитковими.