Тяжелые времена для ВВС США: военные не сошлись с Boeing на цене E-7A Wedgetail

Руководство компании Boeing стремится к большей дисциплине в переговорах по военным контрактам после того, как оборонный бизнес начал нести миллиардные убытки.

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Представитель ВВС США Эндрю Хантер заявил, что переговоры о поставке воздушным силам двух прототипов самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-7 Wedgetail зашли в тупик из-за разногласий с производителем Boeing по поводу цены. Об этом 13 февраля сообщили в Breaking Defense.

Во время круглого стола с репортерами министр ВВС США Фрэнк Кендалл отметил, что служба переходит на космические платформы для обеспечения разведки, наблюдения и рекогносцировки, но хочет сохранить некоторые воздушные средства благодаря таким платформам, как E-7A Wedgetail, которые призваны заменить устаревшие E-3 Sentry.

В числе прочего он упомянул что ВВС "испытывают трудности с получением ценового соглашения с Boeing".

"Мы все еще ведем с ними переговоры, и это еще не окончательно решено", — отметил министр.

Обозреватели пояснили причины сложившейся ситуации. Дело в том, что при заключении соглашения на начало производства самолетов E-7, был подписан предварительный контракт, в котором было предусмотрено согласование деталей, таких как сроки производства и цены. Причем ВВС надеются на серийное производство машин, чтобы к 2032 году иметь на вооружении флот из 26 единиц E-7A Wedgetail.

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Между тем в Boeing подчеркнули, что компания хочет большей дисциплине в переговорах по контрактам после того, как оборонный бизнес компании потерял миллиарды долларов. Такая позиция заставила руководителей отказаться от сделок по разработке с фиксированной ценой и даже привела к тому, что подрядчик был исключен из конкурса на создание замены "самолета Судного дня" E-3 Sentry для американских ВВС.

"Таким образом достижение соглашения по цене имеет решающее значение для завершения контракта на Wedgetail", — подытожили обозреватели.

Ранее аэрокосмический гигант Boeing заявил о понесенных убытках в размере 1,17 млрд долларов от программы создания стелс-бомбардировщика B-21 Raider. Представители компании отчитались в том, что первые пять самолетов будут убыточными.