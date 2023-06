ВВС США обзавелись модернизированным самолетом "судного дня" E-6B Mercury

Модернизацией занималась компания Northrop Grumman с февраля 2022 года. Самолет получил улучшенные функции командования, управления и связи, которые облегчают связь между NCA и ядерной триадой США.

Первый самолет E-6B Mercury, который служит в качестве воздушного командного пункта и ретранслятора связи для ядерных сил США, прошел модернизацию в рамках контракта, заключенного с компанией Northrop Grumman в феврале 2022 года. Об этом 7 июня сообщили обозреватели Defence Brief.

После заключения контракта на комплексную модификацию и техническое обслуживание самолет E-6B прошел интеграцию пяти блоков, включая повышение эффективности и улучшение функций командования, управления и связи самолета.

"Эти усовершенствования направлены на улучшение функций командования, управления и связи, которые облегчают связь между Национальным командным органом (NCA) и ядерной триадой США", — говорится в сообщении.

Также стало известно, что второй самолет E-6B Mercury уже находится в городе Лейк-Чарльз, где в рамках основной модификации начнется модернизация, интеграция и тестирование возможностей машины.

"Northrop Grumman использует передовые технологии в модернизации, поддерживая миссию ВМС по обеспечению живучести, надежности и устойчивости воздушного командования, управления и связи между NCA и стратегическими и нестратегическими силами США для постоянной готовности миссии", — прокомментировал событие вице-президент Northrop Grumman Скотт Пфайффер.

Кратко об американском "Борте №1"

Самолет Е-6 Mercury поступил на вооружение американских ВВС в 1989 году. Он предназначен для решения задач, называемых ТАСАМО (TAke Charge And Move Out) — управления атомными подводными лодками со стратегическими баллистическими ракетами и обеспечения связи с ними в период кризиса.

На нем установлена аппаратура радиосвязи, которая способна работать в очень широком частотном диапазоне. При этом во время выполнения задач самолет выпускает вертикально длинные антенны и выполняет определенные маневры в воздухе.

E-6B Mercury в воздухе. Источник: Airliners

Е-6 Mercury создан на базе пассажирского лайнера Boeing-707. Однако у него есть множество особенностей:

наличие средств секретной связи;

бронированный и защищенный от радиации корпус;

наличие системы дозаправки в воздухе, благодаря чему самолет может находиться в небе несколько суток.

Самолет имеет прозвище "Борт №1", так как в случае ядерной войны он становится командным пунктом, для президента США и министра обороны.

Напомним, один из шести самолетов E-6B Mercury в конце февраля прибыл в Исландию. Как сообщили в командовании ВВС США, цель прибытия "Борта №1" в Европу — совместные учения в Арктике.