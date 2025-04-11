Российские ВКС получили партию новейших истребителей Су-57, — OSINT (фото)

На авиазаводе в Новосибирске замечены два новых борта российских истребителей Су-57 с номерами "25" и "26".

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Воздушно-космические силы (ВКС) РФ, вероятно, получили новую партию многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные обозревателем @La_souris_DA, на которых зафиксированы два самолета с бортовыми номерами "25" Красный (RF-81796) и "26" Красный (RF-81797).

По предварительной информации, снимки сделаны на территории Новосибирского авиационного завода им. Чкалова — именно там осуществляется серийное производство истребителей Су-57. Между тем официальных комментариев от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Минобороны РФ о новых поставках пока не поступало.

В связи с этим обозреватели "Милитарного" пишут, что речь может идти о ранее не засвеченных экземплярах из партий 2024 года, Хотя и не исключено, что это новые машины поступившие в ВКС РФ в рамках очередной поставки.

Так в ноябре и декабре прошлого года пресс-служба ОАК сообщала о передаче новых Су-57 в войска, но тогда в видео-материалах фигурировал лишь один истребитель.

Возможности Су-57 и количество машин

Российский многоцелевой истребитель Су-57 (по кодификации НАТО — Felon) представляет собой самолет пятого поколения, разработанный в рамках программы ПАК ФА конструкторским бюро "Сухой". Его основное предназначение — завоевание превосходства в воздухе, нанесение ударов по наземным и морским целям, а также ведение радиоэлектронной борьбы.

Технические характеристики

Максимальная скорость — до 2,45 Маха (порядка 2600 км/ч).

Крейсерская скорость без форсажа — до 2 Маха.

Практический потолок — 20 000.

Дальность полета — до 5500 км.

Максимальная перегрузка — до 11 g.

Важно

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Су-57 создан по интегральной аэродинамической схеме с активным использованием композитных материалов, составляющих до 25% массы и 70% площади поверхности. Такая конструкция повышает малозаметность и аэродинамическую эффективность. Кроме того, особая форма корпуса, развал килей и наличие цельноповоротных стабилизаторов способствуют снижению радиолокационной заметности.

Машина оснащена многофункциональным радаром с АФАР, инфракрасная оптико-локационной станцией и системой ситуационной осведомленности.

Су-57 способен нести широкий спектр вооружения, включая:

Ракеты "воздух-воздух" (К-77М, Р-37М).

Ракеты "воздух-земля" (Х-38, Х-59МК2).

Управляемые авиабомбы и корректируемое вооружение.

Согласно российским источникам на 2024 года в РФ насчитывали 22 единицы этих истребителей, включая прототипы. Однако по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, на вооружении ВКС РФ находятся не более 10 единиц Су-57.

Ранее сообщалось, что серийное производство истребителей пятого поколения Су-57 идет медленно, а сложная экономическая и технологическая ситуация ставит под вопрос его массовое развертывание.