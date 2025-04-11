Російські ВКС отримали партію новітніх винищувачів Су-57, — OSINT (фото)

На авіазаводі в Новосибірську помічено два нові борти російських винищувачів Су-57 з номерами "25" і "26".

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Повітряно-космічні сили (ПКС) РФ, ймовірно, отримали нову партію багатоцільових винищувачів п'ятого покоління Су-57. Про це свідчать фотографії, опубліковані оглядачем @La_souris_DA, на яких зафіксовано два літаки з бортовими номерами "25" Червоний (RF-81796) і "26" Червоний (RF-81797).

За попередньою інформацією, знімки зроблено на території Новосибірського авіаційного заводу ім. Чкалова — саме там здійснюється серійне виробництво винищувачів Су-57. Тим часом офіційних коментарів від Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) і Міноборони РФ щодо нових поставок поки що не надходило.

У зв'язку з цим оглядачі "Мілітарного" пишуть, що мова може йти про раніше не засвічені екземпляри з партій 2024 року, хоча і не виключено, що це нові машини, які надійшли до ПКС РФ у рамках чергової поставки.

Так, у листопаді та грудні минулого року пресслужба ОАК повідомляла про передачу нових Су-57 у війська, але тоді у відеоматеріалах фігурував лише один винищувач.

Можливості Су-57 і кількість машин

Російський багатоцільовий винищувач Су-57 (за кодифікацією НАТО — Felon) являє собою літак п'ятого покоління, розроблений у рамках програми ПАК ФА конструкторським бюро "Сухой". Його основне призначення — завоювання переваги в повітрі, завдавання ударів по наземних і морських цілях, а також ведення радіоелектронної боротьби.

Технічні характеристики

Максимальна швидкість — до 2,45 Маха (близько 2600 км/год).

Крейсерська швидкість без форсажу — до 2 Маха.

Практична стеля — 20 000.

Дальність польоту — до 5500 км.

Максимальне перевантаження — до 11 g.

Важливо

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Су-57 створено за інтегральною аеродинамічною схемою з активним використанням композитних матеріалів, що становлять до 25% маси і 70% площі поверхні. Така конструкція підвищує малопомітність і аеродинамічну ефективність. Крім того, особлива форма корпусу, розвал кілів і наявність суцільноповоротних стабілізаторів сприяють зниженню радіолокаційної помітності.

Машина оснащена багатофункціональним радаром з АФАР, інфрачервоною оптико-локаційною станцією і системою ситуаційної обізнаності.

Су-57 здатний нести широкий спектр озброєння, включно з:

Ракети "повітря-повітря" (К-77М, Р-37М).

Ракети "повітря-земля" (Х-38, Х-59МК2).

Керовані авіабомби та кориговане озброєння.

Згідно з російськими джерелами на 2024 рік у РФ налічували 22 одиниці цих винищувачів, включно з прототипами. Однак за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, на озброєнні ПКС РФ перебуває не більше 10 одиниць Су-57.

Раніше повідомлялося, що серійне виробництво винищувачів п'ятого покоління Су-57 триває повільно, а складна економічна і технологічна ситуація ставить під питання його масове розгортання.