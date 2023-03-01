В ЕС заметили самолет "судного дня" США (фото)

Американские военные объяснили прилет E-6B Mercury в Исландию учениями. Экипаж уже провел первые встречи.

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Самолет E-6B Mercury находится в Исландии, куда прибыл 28 февраля для выполнения операции Европейского командования Вооруженных сил США. Об этом сообщила пресс-служба командования.

"Самолёт Вооруженных сил США E-6B Mercury, назначенный Стратегическим командованием Соединенных Штатов Wing One, недавно прибыл в Исландию во время выполнения операций в зоне ответственности Европейского командования. Экипаж встретился с послом США в Исландии Керрин Патман и другими дипломатическими и военными лидерами", — поделились американские военные.

[ + – ] E-6B Mercury прибыл в Исландию на обучение Фото: Европейское командование Вооруженных Сил США

В командовании объяснили, что ВС США нередко проводит учения в Арктике с союзниками страны.

"Европейское командование Вооруженных сил США и его компоненты часто проводят учения в Арктике вместе с союзниками и партнерами США, оттачивая способность быстро развертывать большие, надежные в бою силы", — отметила пресс-служба.

Что известно о самолете

2 марта 2022 года CNN сообщало, что воздушный флот E-6 Mercury после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины стал чаще летать.

В СМИ отмечалось, что самолет E-6 разработан как платформа для "живучей, надежной и длительной" связи между высшим командованием армии, включая Президента как главнокомандующего, и стратегическими и нестратегическими силами, выполняющими его приказы.

"Самолет имеет важную высокосекретную задачу связи с подлодками с баллистическими ракетами и шахтными установками для баллистических ракет, известное как миссия TACAMO, что означает "Возьми на себя ответственность и отправляйся". Е-6 также может запускать баллистические ракеты с шахтных установок по с помощью бортовой системы управления пуском (ALCS)", — писали журналисты.

В Википедии говорится, что E-6B Mercury стоял на вооружении США с начала 90-х. Его функция – обеспечение возможности ядерного удара США в ответ на поражение командных пунктов. Он обеспечивает связь с атомными подлодками Ohio, способными нести по 20 межконтинентальных баллистических ракет. В настоящее время на боевом патрулировании находятся 14 таких лодок.

Напомним, 28 февраля в CNN сообщили о подготовке США и союзниками первой украинской батареи Patriot. Американские военные, отметили в издании, подготовили с января более тысячи защитников Украины.

Также 28 февраля Reuters сообщили о планах по увеличению производства систем HIMARS в штате Арканзас. Отмечалось, что спрос на РСЗО вырос после успешного их применения украинскими военными. В компании не скрывают, что спрос простимулировали упоминания системы в новостях в контексте войны в Украине.