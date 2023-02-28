Вдохновились успехами в Украине: в США наращивают производство РСЗО HIMARS, — Reuters

По словам журналистов, Lockheed Martin начала 2022 год с производительностью 48 пусковых установок HIMARS, но планирует увеличить объемы до 96 единиц в год.

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Завод по производству РСЗО HIMARS, который находится в штате Арканзас, готовится увеличить производство систем. Решение было принято на фоне успеха этих систем на поле боя в Украине. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что запрос на вооружения компании Lockheed Martin резко вырос после того, как ВСУ показали хорошую эффективность при использовании РСЗО HIMARS.

"Когда у вас есть проверенная в бою система, которая доступна и ежедневно появляется в новостях, тогда это стимулирует спрос", — сказала Дженнифер Макманус, вице-президент по операциям ракетного бизнеса Lockheed Martin.

По словам руководителей компании, благодаря некоторым инвестициям, сделанным за последний год в здание завода, где производятся наземные транспортные средства, Lockheed требуется всего несколько обновлений, чтобы усовершенствовать производительность.

Во время телефонного разговора с инвесторами генеральный директор Lockheed сказал, что производство планируется увеличить до 96 единиц в год.

Издание пишет, что Lockheed Martin начала 2022 год с производительностью 48 пусковых установок HIMARS, но с тех пор увеличила производство до 60 лет. Также отмечается, что популярность пусковой установки HIMARS росла еще до ее успеха в Украине.

Что такое РСЗО HIMARS

Напомним, что HIMARS — это американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Его производит компании Lockheed Martin и BAE Systems. Используется в качестве универсальной пусковой установки, как для пуска ракет типа "земля-земля", так и для пуска зенитных ракет в варианте наземного базирования. HIMARS может применять все неуправляемые реактивные снаряды и ракеты семейства боеприпасов MLRS.

Ранее в ФРГ рассказали, когда Украина получит системы ПВО Skynex. По словам гендиректора Rheinmetall AG Армина Паппергера, компания получила заказ на системы на сумму примерно 200 млн евро.

Еще напомним, что, по словам журналистов AS, противостояние на северо-востоке Украины станет определяющим и очертит новую линию фронта. Если россияне преуспеют в Купянске и отбросят ВСУ, откроется путь для масштабного наступления. Если ВСУ удержат населенный пункт, уязвимости россиян станут заметнее, и это облегчит контрнаступление.