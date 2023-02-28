Должны были защищать Берлин: в ФРГ рассказали, когда Украина получит системы ПВО Skynex (видео)

По словам гендиректора Rheinmetall AG Армина Паппергера, компания получила заказ на системы на сумму примерно 200 млн евро.

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Берлин собирается передать Киеву две системы ПВО малого радиуса действия Skynex. Они появятся в Украине до конца 2023 года, хотя ранее поставки планировались на 2024 год. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

По словам журналистов, два комплекса Skynex были заказаны правительством Германии у компании Rheinmetall AG. Если бы их не планировали передать Украине, то системы защищали бы небо над немецкой столицей.

Как рассказал директор Rheinmetall AG Армин Паппергер, компания получила заказ на системы на сумму примерно 200 млн евро. Производитель является одним из главных поставщиков вооружения армии ФРГ.

Отметим, что Система противовоздушной обороны Skynex была представлена Rheinmetall в ноябре 2021 года. Основным ее вооружением является 35-мм автоматическая пушка Oerlikon Mk3 калибра 35 мм. Дальность стрельбы составляет 4000 метров и скорострельность 1000 выстрелов в минуту. Предназначены для защиты от боевых дронов и крылатых ракет.

[ + – ] Презентация ПВО Skynex

Rheinmetall AG

Немецкий концерн занимается производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей. Среди производимой продукции БМП Marder, а также комплектующие для танков Leopard 2. Главный поставщик военной техники для Бундесвера.

Напомним, что в ФРГ озвучили сроки поставок БМП Marder и снарядов для Gepard. Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания для предоставления военной помощи Украине удвоила производственные мощности, а в некоторых секторах — даже увеличила их втрое.