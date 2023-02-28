Мали захищати Берлін: в ФРН розповіли, коли Україна отримає системи ППО Skynex (відео)

За словами гендиректора Rheinmetall AG Арміна Паппергера, компанія отримала замовлення на системи на суму приблизно 200 млн євро.

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Берлін має намір передати Києву дві системи ППО малого радіусу дії Skynex. Вони з'являться в Україні до кінця 2023 року, хоча раніше постачання планувалося на 2024 рік. Про це пише видання Wall Street Journal.

За словами журналістів, два комплекси Skynex були замовлені урядом Німеччини у компанії Rheinmetall AG. Якби їх не планували передати Україні, то системи б захищали небо над німецькою столицею.

Як розповів директор Rheinmetall AG Армін Паппергер, компанія отримала замовлення на системи на суму приблизно 200 млн євро. Виробником є один із головних постачальників озброєння армії ФРН.

Зазначимо, що система протиповітряної оборони Skynex була представлена Rheinmetall у листопаді 2021 року. Основним її озброєнням є 35-мм автоматична гармата Oerlikon Mk3. Дальність стрільби становить 4 000 метрів і скорострільність 1 000 пострілів за хвилину. Призначені для захисту від бойових дронів і крилатих ракет.

[ + – ] Презентація ППО Skynex

Rheinmetall AG

Німецький концерн займається виробництвом військової техніки, озброєння і виробництвом комплектуючих для автомобілів. Серед продукції БМП Marder, а також комплектуючі для танків Leopard 2. Головний постачальник військової техніки для Бундесверу.

Нагадаємо, що в ФРН озвучили терміни постачання БМП Marder і снарядів для Gepard. Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що компанія для надання військової допомоги Україні подвоїла виробничі потужності, а в деяких секторах навіть збільшила їх утричі.