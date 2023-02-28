Надихнулися успіхами в Україні: у США нарощують виробництво РСЗВ HIMARS, — Reuters

За словами журналістів, Lockheed Martin почала 2022 рік із продуктивністю 48 пускових установок HIMARS, але планує збільшити обсяги до 96 одиниць на рік.

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Завод із виробництва РСЗВ HIMARS, що у штаті Арканзас, готується збільшити виробництво систем. Рішення було ухвалено на тлі успіху цих систем на полі бою в Україні. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що запит на озброєння компанії Lockheed Martin різко зріс після того, як ЗСУ показали хорошу ефективність в процесі використання РСЗВ HIMARS.

"Коли у вас є перевірена в бою система, яка є доступною і щодня з'являється в новинах, тоді це стимулює попит", — сказала Дженніфер Макманус, віцепрезидентка з операцій ракетного бізнесу Lockheed Martin.

За словами керівників компанії, завдяки деяким інвестиціям, зробленим за останній рік у будівлю заводу, де виробляються наземні транспортні засоби, Lockheed потребує лише кілька оновлень, щоб удосконалити продуктивність.

Під час телефонної розмови з інвесторами генеральний директор Lockheed сказав, що виробництво планується збільшити до 96 одиниць на рік.

Видання пише, що Lockheed Martin почала 2022 рік із продуктивністю 48 пускових установок HIMARS, але з того часу збільшила виробництво до 60 років. Також наголошується, що популярність пускової установки HIMARS росла ще до успіху в Україні.

Що таке РСЗВ HIMARS

Нагадаємо, що HIMARS — це американська реактивна система залпового вогню на колісному шасі. Його виробляють компанії Lockheed Martin та BAE Systems. Використовується як універсальна пускова установка, як для пуску ракет типу "земля-земля", так і для пуску зенітних ракет у варіанті наземного базування. HIMARS може застосовувати всі некеровані реактивні снаряди та ракети сімейства боєприпасів MLRS.

Раніше в ФРН розповіли, коли Україна отримає системи ППО Skynex. За словами гендиректора Rheinmetall AG Арміна Паппергера, компанія отримала замовлення на системи на суму приблизно 200 млн євро.

Ще нагадаємо, що, за словами журналістів AS, протистояння на північному сході України стане визначальним та окреслить нову лінію фронту. Якщо росіяни досягнуть успіху в Куп'янську і відкинуть ЗСУ, відкриється шлях для масштабного наступу. Якщо ЗСУ утримають населений пункт, уразливості росіян стануть помітнішими, і це полегшить контрнаступ.