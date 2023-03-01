У ЄС помітили літак "судного дня" США (фото)

Американські військові пояснили приліт E-6B Mercury до Ісландії навчаннями. Екіпаж вже провів перші зустрічі.

Related video

Літак E-6B Mercury нині перебуває в Ісландії, куди прибув 28 лютого для виконання операції Європейського командування Збройних сил США. Про це повідомила пресслужба командування.

"Літак Збройних сил США E-6B Mercury, призначений Стратегічним командуванням Сполучених Штатів Wing One, нещодавно прибув до Ісландії під час виконання операцій у зоні відповідальності Європейського командування. Екіпаж зустрівся з послом США в Ісландії Керрін Патман та іншими дипломатичними та військовими лідерами", — поділилися американські військові.

[ + – ] E-6B Mercury прибув до Ісландії на навчання Фото: Європейське командування Збройних сил США

У командуванні пояснили, що ЗС США нерідко проводить навчання в Арктиці з союзниками країни.

"Європейське командування Збройних сил США та його компоненти часто проводять навчання в Арктиці разом із союзниками та партнерами США, відточуючи здатність швидко розгортати великі, надійні у бою сили", — зазначила пресслужба.

Що відомо про літак

2 березня 2022 року CNN повідомляло, що повітряний флот E-6 Mercury після повномасштабного вторгнення РФ на територію України став частіше літати.

У ЗМІ зазначалось, що літак E-6 розроблений як платформа для "живучого, надійного та тривалого" зв’язку між вищим командуванням армії, включно з Президентом як головнокомандувачем, та стратегічними й нестратегічними силами, що виконують його накази.

"Літак має важливе високосекретне завдання зв’язку з підводними човнами з балістичними ракетами та шахтними установками для балістичних ракет, відоме як місія TACAMO, що означає "Візьми на себе відповідальність і вирушай". Е-6 також може запускати балістичні ракети з шахтних установок за допомогою бортової системи керування пуском (ALCS)", — писали журналісти.

У Вікіпедії зазначається, що E-6B Mercury стояв на озброєнні США з початку 90-х. Його функція — забезпечення можливості ядерного удару США у відповідь на ураження командних пунктів. Він забезпечує зв’язок з атомними підводними човнами Ohio, здатними нести по 20 міжконтинентальних балістичних ракет. Нині на бойовому патрулюванні перебувають 14 таких човнів.

Нагадаємо, 28 лютого в CNN повідомили про підготовку США та союзниками першої української батареї Patriot. Американські військові, зазначили у виданні, підготували з січня понад тисячу захисників України.

Також 28 лютого Reuters повідомили про плани збільшення виробництва систем HIMARS у штаті Арканзас. Зазначалось, що попит на РСЗВ зріс після успішного їх застосування українськими військовими. У компанії не приховують, що попит простимулювали згадки системи у новинах в контексті війни в Україні.