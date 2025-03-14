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МирФан

Судный день в комфорте: "подземный дворец" для миллиардеров поразил своей роскошью (фото)

Роскошный бункер, бункер Судного дня, подземный дворец, судный день, подземное убежище, крытый бассейн, стена для скалолазания
Фото: Facebook | С каждым днем концепция элитных убежищ становится все более актуальной

Комплекс рассчитан на проживание 75 человек и предлагает своим владельцам максимальное душевное спокойствие в условиях возможного глобального кризиса.

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Сооружение выдерживает удар ядерной боеголовки мощностью 20 килотонн, а его внушительные стены толщиной 16 дюймов защищены дополнительным 45-футовым слоем бетонных блоков. Входная дверь весом 8 тонн способна выдержать мощные удары, а частная охраняемая подъездная дорога предотвращает проникновение посторонних. Об этом пишет Realtor.

Бункер оснащен системой фильтрации воздуха, защищающей от радиоактивных, биологических и химических угроз. Два дизельных генератора Caterpillar обеспечивают автономное электроснабжение, а запас топлива на 25 000 галлонов гарантирует долгосрочную работу комплекса.

Помимо высочайшего уровня защиты, в бункере предусмотрены уникальные удобства, нехарактерные для подземных убежищ: крытый бассейн с водной горкой, тир, парк для собак, игровая комната с X-Box и аркадными автоматами, кинотеатр, крытая стена для скалолазания.

Роскошный бункер, бункер Судного дня, подземный дворец, судный день, подземное убежище, крытый бассейн, стена для скалолазания Fullscreen
Бункер оснащен системой фильтрации воздуха, защищающей от радиоактивных, биологических и химических угроз
Фото: Atlas survival shelters

Для обеспечения продовольственной независимости создан гидропонный сад и кладовые с запасами консервированных продуктов, рассчитанными на десятилетия. В жилых блоках предусмотрены пятилетние индивидуальные запасы сублимированной еды на каждого человека.

Жители бункера могут пользоваться медицинским и хирургическим центром, тренажерным залом, пабом и классами для детей. Также в бункере расположен общий магазин, в котором можно приобрести предметы первой необходимости.

Роскошный бункер, бункер Судного дня, подземный дворец, судный день, подземное убежище, крытый бассейн, стена для скалолазания Fullscreen
Крытая стена для скалолазания
Фото: Atlas survival shelters

Генеральный директор компании Atlas Survival Shelters Роб Хаббард, представивший объект в видеоролике на YouTube, заявил, что сооружение рассчитано на эксплуатацию более 1000 лет.

"Это не просто убежище, это новый стандарт выживания, сочетающий в себе безопасность, комфорт и роскошь", — говорится в описании проекта на сайте "Survival Condo".

Роскошный бункер, бункер Судного дня, подземный дворец, судный день, подземное убежище, крытый бассейн, стена для скалолазания Fullscreen
Крытый бассейн с водной горкой
Фото: Atlas survival shelters

Комплекс рассчитан на проживание 75 человек и предлагает своим владельцам максимальное душевное спокойствие в условиях возможного глобального кризиса.

С каждым днем концепция элитных убежищ становится все более актуальной, а роскошный бункер подтверждает, что даже в самых экстремальных условиях можно жить в абсолютном комфорте.

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