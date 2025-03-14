Судный день в комфорте: "подземный дворец" для миллиардеров поразил своей роскошью (фото)

Комплекс рассчитан на проживание 75 человек и предлагает своим владельцам максимальное душевное спокойствие в условиях возможного глобального кризиса.

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Сооружение выдерживает удар ядерной боеголовки мощностью 20 килотонн, а его внушительные стены толщиной 16 дюймов защищены дополнительным 45-футовым слоем бетонных блоков. Входная дверь весом 8 тонн способна выдержать мощные удары, а частная охраняемая подъездная дорога предотвращает проникновение посторонних. Об этом пишет Realtor.

Бункер оснащен системой фильтрации воздуха, защищающей от радиоактивных, биологических и химических угроз. Два дизельных генератора Caterpillar обеспечивают автономное электроснабжение, а запас топлива на 25 000 галлонов гарантирует долгосрочную работу комплекса.

Помимо высочайшего уровня защиты, в бункере предусмотрены уникальные удобства, нехарактерные для подземных убежищ: крытый бассейн с водной горкой, тир, парк для собак, игровая комната с X-Box и аркадными автоматами, кинотеатр, крытая стена для скалолазания.

Бункер оснащен системой фильтрации воздуха, защищающей от радиоактивных, биологических и химических угроз Фото: Atlas survival shelters

Для обеспечения продовольственной независимости создан гидропонный сад и кладовые с запасами консервированных продуктов, рассчитанными на десятилетия. В жилых блоках предусмотрены пятилетние индивидуальные запасы сублимированной еды на каждого человека.

Жители бункера могут пользоваться медицинским и хирургическим центром, тренажерным залом, пабом и классами для детей. Также в бункере расположен общий магазин, в котором можно приобрести предметы первой необходимости.

Крытая стена для скалолазания Фото: Atlas survival shelters

Генеральный директор компании Atlas Survival Shelters Роб Хаббард, представивший объект в видеоролике на YouTube, заявил, что сооружение рассчитано на эксплуатацию более 1000 лет.

"Это не просто убежище, это новый стандарт выживания, сочетающий в себе безопасность, комфорт и роскошь", — говорится в описании проекта на сайте "Survival Condo".

Крытый бассейн с водной горкой Фото: Atlas survival shelters

Комплекс рассчитан на проживание 75 человек и предлагает своим владельцам максимальное душевное спокойствие в условиях возможного глобального кризиса.

С каждым днем концепция элитных убежищ становится все более актуальной, а роскошный бункер подтверждает, что даже в самых экстремальных условиях можно жить в абсолютном комфорте.

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