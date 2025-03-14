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Судний день у комфорті: "підземний палац" для мільярдерів вразив своєю розкішшю (фото)

Розкішний бункер, бункер Судного дня, підземний палац, судний день, підземний притулок, критий басейн, стіна для скелелазіння
Фото: Facebook | З кожним днем концепція елітних сховищ стає дедалі актуальнішою

Комплекс розрахований на проживання 75 осіб і пропонує своїм власникам максимальний душевний спокій в умовах можливої глобальної кризи.

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Споруда витримує удар ядерної боєголовки потужністю 20 кілотонн, а її значні стіни товщиною 16 дюймів захищені додатковим 45-футовим шаром бетонних блоків. Вхідні двері вагою 8 тонн здатні витримати потужні удари, а приватна під'їзна дорога, що охороняється, запобігає проникненню сторонніх. Про це пише Realtor.

Бункер оснащений системою фільтрації повітря, що захищає від радіоактивних, біологічних і хімічних загроз. Два дизельні генератори Caterpillar забезпечують автономне електропостачання, а запас палива на 25 000 галонів гарантує довгострокову роботу комплексу.

Крім найвищого рівня захисту, в бункері передбачено унікальні зручності, нехарактерні для підземних притулків: критий басейн із водною гіркою, тир, парк для собак, ігрову кімнату з X-Box і аркадними автоматами, кінотеатр, криту стіну для скелелазіння.

Розкішний бункер, бункер Судного дня, підземний палац, судний день, підземний притулок, критий басейн, стіна для скелелазіння Fullscreen
Бункер оснащений системою фільтрації повітря, що захищає від радіоактивних, біологічних і хімічних загроз
Фото: Atlas survival shelters

Для забезпечення продовольчої незалежності створено гідропонний сад і комори із запасами консервованих продуктів, розрахованими на десятиліття. У житлових блоках передбачені п'ятирічні індивідуальні запаси сублімованої їжі на кожну людину.

Мешканці бункера можуть користуватися медичним і хірургічним центром, тренажерним залом, пабом і класами для дітей. Також у бункері розташований загальний магазин, у якому можна придбати предмети першої необхідності.

Розкішний бункер, бункер Судного дня, підземний палац, судний день, підземний притулок, критий басейн, стіна для скелелазіння Fullscreen
Крита стіна для скелелазіння
Фото: Atlas survival shelters

Генеральний директор компанії Atlas Survival Shelters Роб Хаббард, який представив об'єкт у відеоролику на YouTube, заявив, що споруда розрахована на експлуатацію понад 1000 років.

"Це не просто притулок, це новий стандарт виживання, що поєднує в собі безпеку, комфорт і розкіш", — йдеться в описі проєкту на сайті "Survival Condo".

Розкішний бункер, бункер Судного дня, підземний палац, судний день, підземний притулок, критий басейн, стіна для скелелазіння Fullscreen
Критий басейн із водною гіркою
Фото: Atlas survival shelters

Комплекс розрахований на проживання 75 осіб і пропонує своїм власникам максимальний душевний спокій в умовах можливої глобальної кризи.

З кожним днем концепція елітних притулків стає дедалі актуальнішою, а розкішний бункер підтверджує, що навіть у найекстремальніших умовах можна жити в абсолютному комфорті.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік перетворив старий автобус на двоповерховий будинок своєї мрії. Чей Денн і його сім'я прибрали 28 пасажирських крісел. Після підняття даху і внутрішнього оздоблення в будинку на колесах з'явилися дві спальні, кабінет, кухня з барною стійкою, повноцінна ванна і горище для зберігання речей.

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