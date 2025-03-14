Судний день у комфорті: "підземний палац" для мільярдерів вразив своєю розкішшю (фото)

Комплекс розрахований на проживання 75 осіб і пропонує своїм власникам максимальний душевний спокій в умовах можливої глобальної кризи.

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Споруда витримує удар ядерної боєголовки потужністю 20 кілотонн, а її значні стіни товщиною 16 дюймів захищені додатковим 45-футовим шаром бетонних блоків. Вхідні двері вагою 8 тонн здатні витримати потужні удари, а приватна під'їзна дорога, що охороняється, запобігає проникненню сторонніх. Про це пише Realtor.

Бункер оснащений системою фільтрації повітря, що захищає від радіоактивних, біологічних і хімічних загроз. Два дизельні генератори Caterpillar забезпечують автономне електропостачання, а запас палива на 25 000 галонів гарантує довгострокову роботу комплексу.

Крім найвищого рівня захисту, в бункері передбачено унікальні зручності, нехарактерні для підземних притулків: критий басейн із водною гіркою, тир, парк для собак, ігрову кімнату з X-Box і аркадними автоматами, кінотеатр, криту стіну для скелелазіння.

Бункер оснащений системою фільтрації повітря, що захищає від радіоактивних, біологічних і хімічних загроз Фото: Atlas survival shelters

Для забезпечення продовольчої незалежності створено гідропонний сад і комори із запасами консервованих продуктів, розрахованими на десятиліття. У житлових блоках передбачені п'ятирічні індивідуальні запаси сублімованої їжі на кожну людину.

Мешканці бункера можуть користуватися медичним і хірургічним центром, тренажерним залом, пабом і класами для дітей. Також у бункері розташований загальний магазин, у якому можна придбати предмети першої необхідності.

Крита стіна для скелелазіння Фото: Atlas survival shelters

Генеральний директор компанії Atlas Survival Shelters Роб Хаббард, який представив об'єкт у відеоролику на YouTube, заявив, що споруда розрахована на експлуатацію понад 1000 років.

"Це не просто притулок, це новий стандарт виживання, що поєднує в собі безпеку, комфорт і розкіш", — йдеться в описі проєкту на сайті "Survival Condo".

Критий басейн із водною гіркою Фото: Atlas survival shelters

Комплекс розрахований на проживання 75 осіб і пропонує своїм власникам максимальний душевний спокій в умовах можливої глобальної кризи.

З кожним днем концепція елітних притулків стає дедалі актуальнішою, а розкішний бункер підтверджує, що навіть у найекстремальніших умовах можна жити в абсолютному комфорті.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік перетворив старий автобус на двоповерховий будинок своєї мрії. Чей Денн і його сім'я прибрали 28 пасажирських крісел. Після підняття даху і внутрішнього оздоблення в будинку на колесах з'явилися дві спальні, кабінет, кухня з барною стійкою, повноцінна ванна і горище для зберігання речей.

Також стало відомо, що багатомільйонний особняк на березі моря вирішили знести. Розкішне житло площею 5 100 квадратних футів із приголомшливим краєвидом на набережну було перетворено на руїни всього за два дні. Влада пішла на крайні заходи, щоб запобігти його обваленню.