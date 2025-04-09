Самый шокирующий фильм о ядерной войне: в Британии переснимут картину "Нити"

Фильм "Нити", рассказывающий о последствиях ядерной войны перезапущен продюсерами нашумевшего сериала "Переходный возраст" (Adolescence) о школьнике, который убил одноклассницу. И они уже предупредили, что "целое новое поколение будет страдать от кошмаров".

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Об этом сообщает Daily Mail.

Трейлер фильма "Нити" 1984 года

Это один из немногих фильмов, имеющий рейтинг на Rotten Tomatoes 100%. Картину ВВС 1984 года называют "самой тревожной из когда-либо созданных". Фильм Threads, действие которого происходит в Южном Йоркшире повествует о душераздирающей истории этого региона после ядерной войны.

Фильм, действие которого происходит в постапокалиптическом городе Шеффилд, рассказывает о молодой паре, Рут Беккет (Карен Мигер) и Джимми Кемпе (Рис Динсдейл), которые собирались пожениться из-за незапланированной беременности, но после ядерного удара сталкиваются с кошмарной действительностью: от ядерной зимы, до битвы за крыс, которые стали единственным источником пропитания.

Студия Warp Films, стоявшая за сериалом для Netflix, подтвердила выход ремейка, назвав "Нити" "непоколебимо честным".

Генеральный директор Марк Херверт заявил: "Threads был и остается бескомпромиссно честной драмой, которая представляет собой разрушительные последствия ядерного конфликта для простых людей. Эта история идеально соответствует нашему идеалу рассказывать сильные, обоснованные истории, которые глубоко цепляют аудиторию. Переосмысление этого классического фильма в виде телевизионной драмы дает нам уникальную возможность исследовать его современную актуальность".

Знаменитый фильм получил четыре премии BAFTA в 1985 году, в том числе в номинации "Лучший драматический фильм".

События фильма "Нити" во многом перекликаются с современностью и угрозой третьей мировой войны. В фильме 1984 года в Иране обостряется напряженность между США и Советским Союзом. А проигнорированный ультиматум США к СССР приводит к короткой тактической ядерной стычке.

Поступает сообщение о начале обмена ядерными ударами, и над Северным морем происходит взрыв ядерной боеголовки, который вызывает электромагнитный импульс; разрушены большинство электросистем по всей Великобритании и Северо-Западной Европе, а число погибших колеблется от 12 до 30 миллионов.

Напомним, ранее британские журналисты выпустили ироничный материал о том, что будет происходить буквально по минутам, если Россия нанесет ядерный удар по центру Лондона.