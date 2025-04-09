Найшокуючіший фільм про ядерну війну: у Британії перезнімуть картину "Нитки"

Фільм "Нитки", що розповідає про наслідки ядерної війни, перезапущений продюсерами гучного серіалу "Перехідний вік" (Adolescence) про школяра, який убив однокласницю. І вони вже попередили, що "ціле нове покоління страждатиме від кошмарів".

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Про це повідомляє Daily Mail.

Трейлер фільму "Нитки" 1984 року

Це один із небагатьох фільмів, що має рейтинг на Rotten Tomatoes 100%. Картину ВВС 1984 року називають "найтривожнішою з коли-небудь створених". Фільм Threads, дія якого відбувається в Південному Йоркширі, оповідає про несамовиту історію цього регіону після ядерної війни.

Фільм, дія якого відбувається в постапокаліптичному місті Шеффілд, розповідає про молоду пару, Рут Беккет (Карен Мігер) і Джиммі Кемпе (Ріс Дінсдейл), які мали намір одружитися через незаплановану вагітність, але після ядерного удару стикаються з жахливою дійсністю: від ядерної зими до битви за щурів, що стали єдиним джерелом прожитку.

Студія Warp Films, що стояла за серіалом для Netflix, підтвердила вихід ремейка, назвавши "Нитки" "непохитно чесним".

Генеральний директор Марк Герверт заявив: "Threads був і залишається безкомпромісно чесною драмою, яка представляє собою руйнівні наслідки ядерного конфлікту для простих людей. Ця історія ідеально відповідає нашому ідеалу розповідати сильні, обґрунтовані історії, які глибоко чіпляють аудиторію. Переосмислення цього класичного фільму у вигляді телевізійної драми дає нам унікальну можливість дослідити його сучасну актуальність".

Знаменитий фільм отримав чотири премії BAFTA 1985 року, зокрема в номінації "Найкращий драматичний фільм".

Події фільму "Нитки" багато в чому перегукуються із сучасністю і загрозою третьої світової війни. У фільмі 1984 року в Ірані загострюється напруженість між США і Радянським Союзом. А проігнорований ультиматум США до СРСР призводить до короткої тактичної ядерної сутички.

Надходить повідомлення про початок обміну ядерними ударами, і над Північним морем стається вибух ядерної боєголовки, що спричиняє електромагнітний імпульс; зруйновано більшість електросистем по всій Великій Британії та Північно-Західній Європі, а кількість загиблих коливається від 12 до 30 мільйонів.

Нагадаємо, раніше британські журналісти випустили іронічний матеріал про те, що відбуватиметься буквально по хвилинах, якщо Росія завдасть ядерного удару по центру Лондона.