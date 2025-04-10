FPV-дроны заменяют винтовку: в США начата масштабная модернизация морской пехоты

Корпус морской пехоты США может изменить один из своих главных принципов — девиз "каждый морпех — стрелок" — из-за стремительного распространения дронов-камикадзе и других видов высокоточного оружия. Теперь актуальным может стать девиз "каждый морской пехотинец — пилот дрона".

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Об этом заявил глава Командования подготовки и обучения морской пехоты (TECOM) генерал-лейтенант Бенджамин Уотсон во время форума Морской воздушно-космической лиги 2025.

По его словам теперь любой морпех, используя высокоточное оружие, может поразить цель не на 500 метров, как раньше, а на 15–20 километров. Речь идет прежде всего об FPV-дронах, которые стали массово применяться в конфликтах последних лет, особенно в Украине.

"Это по-прежнему важно, верно, иметь возможность достичь боевого превосходства в этой области. Но теперь, если вы используете технологии, тот же самый морпех может быть столь же смертоносным на дистанциях до 15–20 километров и дальше", — отметил генерал.

Корпус морской пехоты уже создал экспериментальную группу Marine Corps Attack Drone Team (MCADT) на базе Квантико. По словам генерала, она стала платформой для тестирования, подготовки и масштабного внедрения ударных FPV-дронов в структуру боевых подразделений. Эти устройства, стоимостью менее $5000, способны поражать цели на расстоянии до 20 км, обеспечивая взводам мобильную огневую мощь, сопоставимую с артиллерией.

Согласно мартовскому релизу корпуса, MCADT преследует три ключевые цели:

Разработка и совершенствование программы подготовки FPV-операторов; Формирование требований к перспективным дронам для массового внедрения; Повышение индивидуальной и групповой огневой мощи подразделений.

В свою очередь, генерал-майор Джейсон Вудворт отметил, что современные технологии уже позволяют каждому пехотинцу носить "управляемую ручную гранату" — барражирующий боеприпас, который можно направлять в полете. Это требует не только новых подходов к обучению, но и новых мер защиты, поскольку противники также начинают применять аналогичные технологии.

Как отметили обозреватели The War Zone, усилия, аналогичные MCADT, уже предпринимаются и в других подразделениях ВС США, включая Командование специальных операций. Армия также инвестирует в закупку барражирующих боеприпасов разных классов и изучает способы интеграции дронов в боевые действия малых подразделений.

Сами американские военные признают, что в вопросе использования FPV-дронов они во многом догоняют другие страны. Однако текущая программа модернизации морской пехоты может стать отправной точкой к формированию новой концепции боя, в которой стрелковое оружие отойдет на второй план.

Ранее Фокус перевел статью бывшего начальника штаба Лаборатории боевых действий корпуса морской пехоты Гэри Андерсона о роли морпехов в потенциальном глобально конфликте.