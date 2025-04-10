FPV-дрони замінюють гвинтівку: у США розпочато масштабну модернізацію морської піхоти

Корпус морської піхоти США може змінити один зі своїх головних принципів — девіз "кожен морпіх — стрілець" — через стрімке поширення дронів-камікадзе та інших видів високоточної зброї. Тепер актуальним може стати девіз "кожен морський піхотинець — пілот дрона".

Related video

Про це заявив глава Командування підготовки та навчання морської піхоти (TECOM) генерал-лейтенант Бенджамін Вотсон під час форуму Морської повітряно-космічної ліги 2025.

За його словами, тепер будь-який морпіх, використовуючи високоточну зброю, може вразити ціль не на 500 метрів, як раніше, а на 15–20 кілометрів. Йдеться насамперед про FPV-дрони, які стали масово застосовуватися в конфліктах останніх років, особливо в Україні.

"Це, як і раніше, важливо, вірно, мати можливість досягти бойової переваги в цій галузі. Але тепер, якщо ви використовуєте технології, той самий морпіх може бути настільки ж смертоносним на дистанціях до 15–20 кілометрів і далі", — зазначив генерал.

Корпус морської піхоти вже створив експериментальну групу Marine Corps Attack Drone Team (MCADT) на базі Квантіко. За словами генерала, вона стала платформою для тестування, підготовки та масштабного впровадження ударних FPV-дронів у структуру бойових підрозділів. Ці пристрої, вартістю менше ніж $5000, здатні вражати цілі на відстані до 20 км, забезпечуючи взводам мобільну вогневу міць, яку можна порівняти з артилерією.

Згідно з березневим релізом корпусу, MCADT переслідує три ключові цілі:

Розроблення та вдосконалення програми підготовки FPV-операторів; Формування вимог до перспективних дронів для масового впровадження; Підвищення індивідуальної та групової вогневої потужності підрозділів.

Своєю чергою генерал-майор Джейсон Вудворт зазначив, що сучасні технології вже дають змогу кожному піхотинцю носити "керовану ручну гранату" — боєприпас, що баражує і може бути спрямований у польоті. Це вимагає не тільки нових підходів до навчання, а й нових заходів захисту, оскільки противники також починають застосовувати аналогічні технології.

Як зазначили оглядачі The War Zone, зусилля, аналогічні MCADT, уже докладають і в інших підрозділах ЗС США, включно з Командуванням спеціальних операцій. Армія також інвестує в закупівлю боєприпасів різних класів, що баражують, і вивчає способи інтеграції дронів у бойові дії малих підрозділів.

Самі американські військові визнають, що в питанні використання FPV-дронів вони багато в чому наздоганяють інші країни. Однак поточна програма модернізації морської піхоти може стати відправною точкою до формування нової концепції бою, в якій стрілецька зброя відійде на другий план.

Раніше Фокус переклав статтю колишнього начальника штабу Лабораторії бойових дій корпусу морської піхоти Гері Андерсона про роль морпіхів у потенційному глобальному конфлікті.