В ВВС Франции поступает глубоко модернизированный истребитель Mirage 2000DRMV Strike Jet

Воздушным силам Франции официально представили модернизированный многоцелевой истребитель Mirage 2000DRMV. К концу 2025 года на вооружении будет находиться 50 таких машин, которые останутся в строю как минимум до 2035 года, постепенно уступая место истребителям Rafale и будущей европейской пилотируемой боевой платформе.

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Детальнее о модернизированном самолете рассказали 10 апреля обозреватели The War Zone.

Истребитель Mirage 2000DRMV (Rénovation Mi-Vie), созданный на базе штурмовика Mirage 2000D, получил широкий спектр усовершенствований, включая новое вооружение, систему прицеливания TALIOS, средства РЭБ, обновленную кабину и, впервые, пушечное вооружение.

Масштабная модернизация Mirage

Одним из ключевых изменений стало добавление различных высокоточных управляемых боеприпасов. Среди них:

американские авиабомбы GBU-48, GBU-49 (227 кг) и GBU-50 (907 кг) семейства Enhanced Paveway II;

французские корректируемые боеприпасы AASM;

боеприпасы ASPTT (BAT-120LG) от Thales/TDA;

ракеты класса "воздух-воздух" MICA NG с ИК-наведением, заменившую устаревшую Magic II.

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Кроме того, Mirage 2000D впервые получил встроенное пушечное вооружение: 30-мм установка CC422 размещена на левом подбородочном пилоне, под воздухозаборником. Это решение повышает потенциал самолета в ближней авиационной поддержке, чего раньше лишал его ядерный предшественник Mirage 2000N.

Для улучшения целеуказания и разведки установлен прицельно-разведывательный контейнер TALIOS. Он заменяет устаревшие ATLIS II, Damocles и PDL CTS, обеспечивая тактическую разведку и передачу данных в реальном времени через канал Link 16.

Mirage 2000DRMV получил тактический разведывательный модуль с интегрированной системой радиоэлектронной борьбы, который может работать в плотной электромагнитной среде.

Кабина пилота также была модернизирована: добавлена цифровая приборная панель и внедрена система управления HOTAS. Помимо этого, ожидается внедрение нашлемного дисплея Thales Scorpion, аналогичного тем, что используются на Rafale, A-10 и F-16.

В материале отмечено, что с 2014 года самолеты Mirage 2000D активно участвуют в боевых операциях на Ближнем Востоке. Ожидается, что модернизированные DRMV будут дислоцироваться на авиабазах H4 в Иордании и Аль-Дафра в ОАЭ в рамках борьбы с терроризмом.

Описание модернизированного самолета Mirage 2000D Фото: Минобороны Франции

"Mirage 2000D станет последним из знаменитой серии дельтакрылых боевых самолетов, стоящих на вооружении Воздушно-космических сил Франции", — подытожили обозреватели.

Напомним, в октябре прошлого года министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна намерена передать Украине обещанные многоцелевые истребители четвертого поколения Mirage 2000 в первом квартале 2025 года.

А в начале марта появились первые кадры, подтверждающие, что французские Mirage 2000-5F уже совершали вылеты в украинском воздушном пространстве.