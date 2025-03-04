С ракетами SCALP-EG и бомбами AASM: над Украиной заметили первые Mirage 2000-5F, — СМИ (фото)

Передача этих истребителей последовала за решением Франции предоставить Украине дополнительные возможности для воздушного боя — добавили крылатые ракеты SCALP-EG и управляемые авиабомбы AASM.

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3 марта появились возможные первые кадры, подтверждающие, что французские Mirage 2000-5F уже совершали вылеты в украинском воздушном пространстве. Об этом пишет портал Army Recognition.

Французские Mirage 2000-5F

Передача этих истребителей последовала за решением Франции предоставить Украине дополнительные возможности для воздушного боя. Самолеты были модифицированы в соответствии с эксплуатационными требованиями, также обучили пилотов. Первоначально разработанный как истребитель для получения воздушного превосходства, Mirage 2000-5F также модернизировали для поддержки задач "воздух-земля".

О передаче самолетов Mirage 2000-5F Украине впервые объявил президент Франции Эммануэль Макрон 6 июня 2024 года. Он заявил, что Франция поставит Украине самолеты Mirage 2000-5F и обучит 4500 украинских пилотов, но не уточнил точное количество самолетов и будут ли они поступать напрямую с французских складов, или же их поставит третья сторона. Объявление было сделано во время 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, где также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Макрон повторил, что Франция стремится помочь Украине, но при этом без эскалации конфликта.

В дальнейшем министр обороны Франции Себастьен Лекорню подтвердил, что к октябрю 2024 года в Украину поставят шесть истребителей Mirage 2000-5F с полным пакетом поддержки. Этим самолетам добавили возможности класса "воздух-земля", такие как управляемые бомбы AASM и крылатые ракеты SCALP. Они также были оснащены средствами РЭБ и модификациями для повышения выживаемости.

Поставки самолетов Mirage 2000-5F Украине повлияли на структуру французских ВВС и космических сил.

Истребители Mirage

Французские Mirage 2000-5F

Проект истребителя Mirage 2000 был разработан в конце 1970-х годов для замены Mirage III и Mirage F1. Самолет проектировали как одномоторный истребитель с треугольным крылом. Свой первый полет он совершил в 1978 году, на вооружение французских ВВС в 1984-м. Впоследствии истребитель получил многоцелевые конфигурации, а версия Mirage 2000N была предназначена для ядерных ударных миссий и Mirage 2000D для обычных наземных задач.

В общей сложности произвели более 600 самолетов Mirage 2000, которые поступили на вооружение в нескольких военно-воздушных силах, включая Грецию, Индию, Тайвань и ОАЭ.

Mirage 2000-5F оснащен радиолокационной системой, которая обеспечивает возможности обзора, поддерживает воздушные и наземные бои. Максимальная скорость — 2,2 Маха, рабочий потолок 15 240 метров, дальность полета варьируется в зависимости от полезной нагрузки и требований миссии. Модификация самолета для Украины включает в себя интеграцию крылатых ракет SCALP-EG и управляемых авиабомб AASM.

Напомним, что у Зеленского отреагировали на то, что США прекратили военную помощь Украине.

Также сообщалось, что бойцы рассказали детали удара по полигону ВСУ на Днепропетровщине.