З ракетами SCALP-EG і бомбами AASM: над Україною помітили перші Mirage 2000-5F, — ЗМІ (фото)

Передача цих винищувачів наступила за рішенням Франції надати Україні додаткові можливості для повітряного бою — крилаті ракети SCALP-EG і керовані авіабомби AASM.

Related video

3 березня з'явилися можливі перші кадри, які підтверджують, що французькі Mirage 2000-5F уже здійснювали вильоти в українському повітряному просторі. Про це пише портал Army Recognition.

Французькі Mirage 2000-5F

Передача цих винищувачів наступила за рішенням Франції надати Україні додаткові можливості для повітряного бою. Літаки були модифіковані відповідно до експлуатаційних вимог, також навчили пілотів. Спочатку розроблений як винищувач для отримання повітряної переваги, Mirage 2000-5F також модернізували для підтримки завдань "повітря-земля".

Про передачу літаків Mirage 2000-5F Україні вперше оголосив президент Франції Еммануель Макрон 6 червня 2024 року. Він заявив, що Франція поставить Україні літаки Mirage 2000-5F і навчить 4500 українських пілотів, але не уточнив точну кількість літаків і чи будуть вони надходити безпосередньо з французьких складів, або ж їх поставить третя сторона. Оголошення було зроблено під час 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, де також був присутній президент України Володимир Зеленський. Макрон повторив, що Франція прагне допомогти Україні, але при цьому без ескалації конфлікту.

Надалі міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню підтвердив, що до жовтня 2024 року в Україну поставлять шість винищувачів Mirage 2000-5F з повним пакетом підтримки. Цим літакам додали можливості класу "повітря-земля", такі як керовані бомби AASM і крилаті ракети SCALP. Вони також були оснащені засобами РЕБ і модифікаціями для підвищення виживаності.

Постачання літаків Mirage 2000-5F Україні вплинули на структуру французьких ВПС і космічних сил.

Винищувачі Mirage

Французькі Mirage 2000-5F

Проєкт винищувача Mirage 2000 було розроблено наприкінці 1970-х років для заміни Mirage III та Mirage F1. Літак проєктували як одномоторний винищувач із трикутним крилом. Свій перший політ він здійснив 1978 року, на озброєння французьких ВПС у 1984-му. Згодом винищувач отримав багатоцільові конфігурації, а версія Mirage 2000N була призначена для ядерних ударних місій, а Mirage 2000D для звичайних наземних завдань.

Загалом виробили понад 600 літаків Mirage 2000, які надійшли на озброєння в кількох військово-повітряних силах, зокрема Греції, Індії, Тайваню та ОАЕ.

Mirage 2000-5F оснащений радіолокаційною системою, яка забезпечує можливості огляду, підтримує повітряні та наземні бої. Максимальна швидкість — 2,2 Маха, робоча стеля 15 240 метрів, дальність польоту варіюється залежно від корисного навантаження і вимог місії. Модифікація літака для України містить у собі інтеграцію крилатих ракет SCALP-EG і керованих авіабомб AASM.

Нагадаємо, що у Зеленського відреагували на те, що США припинили військову допомогу Україні.

Також повідомлялося, що бійці розповіли деталі удару по полігону ЗСУ на Дніпровщині.