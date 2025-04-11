У ВПС Франції надходить глибоко модернізований винищувач Mirage 2000DRMV Strike Jet
Повітряним силам Франції офіційно представили модернізований багатоцільовий винищувач Mirage 2000DRMV. До кінця 2025 року на озброєнні перебуватиме 50 таких машин, які залишаться в строю щонайменше до 2035 року, поступово поступаючись місцем винищувачам Rafale і майбутньої європейської пілотованої бойової платформи.
Детальніше про модернізований літак розповіли 10 квітня оглядачі The War Zone.
Винищувач Mirage 2000DRMV (Rénovation Mi-Vie), створений на базі штурмовика Mirage 2000D, отримав широкий спектр удосконалень, включно з новим озброєнням, системою прицілювання TALIOS, засобами РЕБ, оновленою кабіною і, вперше, гарматним озброєнням.
Масштабна модернізація Mirage
Однією з ключових змін стало додавання різних високоточних керованих боєприпасів. Серед них:
- американські авіабомби GBU-48, GBU-49 (227 кг) і GBU-50 (907 кг) сімейства Enhanced Paveway II;
- французькі кориговані боєприпаси AASM;
- боєприпаси ASPTT (BAT-120LG) від Thales/TDA;
- ракети класу "повітря-повітря" MICA NG з ІЧ-наведенням, що замінила застарілу Magic II.
Крім того, Mirage 2000D вперше отримав вбудоване гарматне озброєння: 30-мм установка CC422 розміщена на лівому підборідному пілоні, під повітрозабірником. Це рішення підвищує потенціал літака в ближній авіаційній підтримці, чого раніше позбавляв його ядерний попередник Mirage 2000N.
Для поліпшення цілевказівки та розвідки встановлено прицільно-розвідувальний контейнер TALIOS. Він замінює застарілі ATLIS II, Damocles і PDL CTS, забезпечуючи тактичну розвідку і передачу даних у реальному часі через канал Link 16.
Mirage 2000DRMV отримав тактичний розвідувальний модуль з інтегрованою системою радіоелектронної боротьби, який може працювати в щільному електромагнітному середовищі.
Кабіну пілота також було модернізовано: додано цифрову приладову панель і впроваджено систему управління HOTAS. Крім цього, очікується впровадження нашоломного дисплея Thales Scorpion, аналогічного до тих, що використовуються на Rafale, A-10 і F-16.
У матеріалі зазначено, що з 2014 року літаки Mirage 2000D беруть активну участь у бойових операціях на Близькому Сході. Очікується, що модернізовані DRMV дислокуватимуться на авіабазах H4 в Йорданії та Аль-Дафра в ОАЕ в рамках боротьби з тероризмом.
"Mirage 2000D стане останнім зі знаменитої серії дельтакрилих бойових літаків, що стоять на озброєнні Повітряно-космічних сил Франції", — підсумували оглядачі.
Нагадаємо, у жовтні минулого року міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що країна має намір передати Україні обіцяні багатоцільові винищувачі четвертого покоління Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року.
А на початку березня з'явилися перші кадри, які підтверджують, що французькі Mirage 2000-5F уже здійснювали вильоти в українському повітряному просторі.