"Міражі" на службі України: які завдання вирішуватимуть передані Францією винищувачі

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Трохи за французські "Міражи"

За певними повідомленнями у відкритому доступі, які з'явились нещодавно, Україна, завдяки домовленостям між Президентами Франції та України, зможе вже до кінця січня нинішнього року сформувати першу ескадрилью у складі своїх Повітряних Сил, озброєну багатоцільовими французькими винищувачами Mirage 2000-5F та розпочати процес доведення цього авіаційного підрозділу до необхідного рівня боєготовності (спроможності виконувати бойові завдання повного передбачуваного для цього типу бойового літака спектра). За різними оцінками та повідомленнями, мова може йти про 6 чи 8 машин.

Наскільки я розумію, ці літаки будуть передаватися Україні зі складу ВПС Французької республіки, адже вони поступово заміняються більш сучасними Rafale F3-R.

Я зараз не буду вдаватися у деталі щодо їх тактико-технічних характеристик (ТТХ) в тій модифікації, яка надійде на озброєння авіації наших ПС. Про це вже написали відповідні фахівці та експерти, але зверну вашу увагу, шановні читачі, у цьому сенсі, на одну особливість цих літаків, які повинні зробити їх важливою складовою наших ПС щодо розширення їх бойових спроможностей.

Так, я маю на увазі їх здатність завдавати ударів по наземних цілях. В першу чергу, тими самими ракетами Storm Shadow/SCALP-EG, певний досвід застосування яких наші ПС вже мають.

Разом з тим, варто підкреслити, що ударні спроможності цього літака (який відносять до категорії 4+) НЕ обмежуються лише можливістю застосування у режимі "повного циклу" штатних для цього носія франко-британських "тіней\скальпелів".

Окрім ударів "штатними" малопомітними крилатими ракетами, які, власне, були розроблені, в тому числі, й для цього літака, вони можуть наносити достатньо ефективні удари й іншим озброєнням класу "повітря — поверхня". Причому, що дуже важливо в умовах достатньо розгалуженої та ешелонованої ППО противника, далекобійні.

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"Міраж" чи ілюзія: скільки винищувачів Франція відправить Україні

Наприклад, по системам ППО противника протирадіолокаційними ракетами (ПРР) типу AS37 Armat (дальність дії яких складає суттєві 110 -120 км), керованими (плануючими) авіабомбами (AASM Hammer), про постачання протягом всього минулого 2024-го року таких боєприпасів у кількості в 600 штук свого часу повідомляв Міністр оборони (збройних сил) Франції Себастьян Лекорню, або протикорабельними ракетами (ПКР) типу Exocet (має напівбронебійну бойову частину зі 165 кг вибухівки), як, власне, по кораблях противника, так й по радіоконтрастних наземних цілях…

Тобто, роль та місце цього літака у наших ПС, це — скоріш ударний літак, ніж власне винищувач.

Хоча цілком можливе й використання його для ППО (особливо щодо перехоплення крилатих ракет та ударних БПЛА противника дальньої дії) через одну властивість цього "Міража" — його бортова РЛС дуже чітко та якісно виявляє маловисотні повітряні цілі на фоні землі.

Не є таємницею ані для нас, ані для противника той факт, що парк наших ударних літаків (Су-25 — штурмовик та Су-24 — фронтовий бомбардувальник), очевидно — невеликий й має достатньо критичний "наліт" по ресурсу, як планера, так й бортового обладнання (воно й не дивно, вік цих машин, вироблених ще за часів "радянщини", м'яко кажучи — поважний). Ба більше, не всі вони через різні причини, знаходяться у боєздатному стані.

Тому надходження французьких "Міражів" з достатньо вагомими ударними спроможностями, нехай навіть "вживаних", думаю, у цьому відношені трохи виправить ситуацію на краще…

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