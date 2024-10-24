Загрожує більшими втратами: Україні доведеться ризикувати літаками Mirage 2000-5, — Forbes

Перші французькі винищувачі, за даними ЗМІ, будуть поставлені вже у квітні. Однак їхні ударні можливості залежатимуть від кількості доступних ракет.

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Вже у квітні Україна має отримати перші французькі винищувачі Mirage 2000-5. Однак постачання крилатих ракет може створити проблему. Про це 23 жовтня повідомили у Forbes.

За даними ЗМІ, перші Mirage 2000-5 мають прибути до кінця квітня. Обіцяючи їх ще у червні, президент Еммануель Макрон натякнув, що літаки будуть оснащені найкращою французькою зброєю класу "повітря-земля", зокрема крилатими ракетами SCALP-EG і керованими бомбами AASM Hammer.

Здатні бити на відстань до 250 кілометрів, Mirage 2000-5 мають розширити можливості українських Повітряних сил для глибоких ударів по російських об’єктах на тимчасово окупованих територіях. Однак не зрозуміло, чи будуть вони здатні на удари "повітря-земля". На французькому обслуговуванні винищувачі виконують такі польоти за допомогою радарів RDY та ракет MICA.

Фото літака Mirage-2000-5 Фото: Army Recognition

Проте, як припустили у виданні, Україна зараз потребує ударних літаків більше, ніж додаткових бортів для ППО. Для ударів "повітря-повітря" Київ вже має винищувачі F-16. Водночас Mirage 2000-5 доповнять бомбардувальники Су-24, які нині є єдиними в арсеналі ЗСУ.

Зазначається, що у 2022 році Україна вступила у повномасштабну війну лише з десятком літальних літаків. Однак Україна успадкувала приблизно 200 радянських Су-24, і багато з них були все ще життєздатні. За 32 місяці важких боїв Київ втратив 18 літаків, але завдяки безперервній роботі техніків авіація фактично має більше бортів, ніж до вторгнення.

Те, скільки польотів для глибоких ударів зможе здійснити авіація після формування підрозділу Mirage 2000-5, залежатиме більше від постачання ракет. Точно не відомо, скільки SCALP-EG і Storm Shadows вже було відправлено Францією та Великою Британією. Також незрозуміло, скільки ще Київ може отримати в найближчі місяці.

Фото ракети SCALP-EG Фото: REUTERS

У ЗМІ припустили, що до 2022 року британські ВПС мали менш ніж 1000 Storm Shadows, а французькі сили — менше ніж 700 SCALP-EG. За оцінкою видання, Україна може отримати загалом "кілька сотень".

Водночас у Франції намагаються випускати більше ракет. Виробник відновлює SCALP-EG, у яких закінчився термін придатності, для подальшого постачання Україні. Не виключено, що Франція отримала старі ракети від інших країн і ремонтує їх для Києва.

Як Су-24, так і Mirage 2000-5 також сумісні з бомбами Hammer французького виробництва. Окрім того, Су-24 може нести нову керовану бомбу українського виробництва, яка повинна працювати і з Mirage 2000-5.

Фото літака Су-24 Фото: Укроборонпром

Проте значною різницею між ракетами та бомбами є дальність. Hammer можу бити на відстань приблизно 64 кілометрів — чверть відстані, на яку здатні Storm Shadow або SCALP-EG. Тобто Су-24 або Mirage 2000-5 доведеться підлітати ближче до ворожої ППО, щоб завдати удару.

"Це ризиковано і може призвести до більших втрат", — додали у ЗМІ.

Нагадаємо, у газеті La Tribune з посиланням на джерела у Міноборони Франції інформували, що перша партія Mirage 2000-5 складатиметься лише з трьох бортів.

Аналітики Defense Express нагадали, що перед цим повідомлялось про постачання 12 літаків. Окрім того, експерти підкреслили, що йдеться лише про першу партію.