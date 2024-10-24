Грозит большими потерями: Украине придется рисковать самолетами Mirage 2000-5, — Forbes

Первые французские истребители, по данным СМИ, будут поставлены уже в апреле. Однако их ударные возможности будут зависеть от количества доступных ракет.

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Уже в апреле Украина должна получить первые французские истребители Mirage 2000-5. Однако поставки крылатых ракет могут создать проблему. Об этом 23 октября сообщили в Forbes.

По данным СМИ, первые Mirage 2000-5 должны прибыть до конца апреля. Обещая их еще в июне, президент Эммануэль Макрон намекнул, что самолеты будут оснащены лучшим французским оружием класса "воздух-земля", в том числе крылатыми ракетами SCALP-EG и управляемыми бомбами AASM Hammer.

Способные бить на расстояние до 250 километров, Mirage 2000-5 должны расширить возможности украинских Воздушных сил для глубоких ударов по российским объектам на временно оккупированных территориях. Однако не понятно, будут ли они способны на удары "воздух-земля". На французском обслуживании истребители выполняют такие полеты с помощью радаров RDY и ракет MICA.

Фото самолета Mirage-2000-5 Фото: Army Recognition

Однако, как предположили в издании, Украина сейчас нуждается в ударных самолетах больше, чем в дополнительных бортах для ПВО. Для ударов "воздух-воздух" Киев уже имеет истребители F-16. В то же время Mirage 2000-5 дополнят бомбардировщики Су-24, которые сейчас являются единственными в арсенале ВСУ.

Отмечается, что в 2022 году Украина вступила в полномасштабную войну только с десятком летательных самолетов. Однако Украина унаследовала примерно 200 советских Су-24, и многие из них были все еще жизнеспособны. За 32 месяца тяжелых боев Киев потерял 18 самолетов, но благодаря непрерывной работе техников авиация фактически имеет больше бортов, чем до вторжения.

То, сколько полетов для глубоких ударов сможет осуществить авиация после формирования подразделения Mirage 2000-5, будет зависеть больше от поставок ракет. Точно не известно, сколько SCALP-EG и Storm Shadows уже было отправлено Францией и Великобританией. Также непонятно, сколько еще Киев может получить в ближайшие месяцы.

Фото ракеты SCALP-EG Фото: REUTERS

В СМИ предположили, что к 2022 году британские ВВС имели менее 1000 Storm Shadows, а французские силы — менее 700 SCALP-EG. По оценке издания, Украина может получить в целом "несколько сотен".

В то же время во Франции пытаются выпускать больше ракет. Производитель восстанавливает SCALP-EG, у которых закончился срок годности, для дальнейшей поставки Украине. Не исключено, что Франция получила старые ракеты от других стран и ремонтирует их для Киева.

Как Су-24, так и Mirage 2000-5 также совместимы с бомбами Hammer французского производства. Кроме того, Су-24 может нести новую управляемую бомбу украинского производства, которая должна работать и с Mirage 2000-5.

Фото самолета Су-24 Фото: Укроборонпром

Однако значительной разницей между ракетами и бомбами является дальность. Hammer могу бить на расстояние примерно 64 километров — четверть расстояния, на которое способны Storm Shadow или SCALP-EG. То есть Су-24 или Mirage 2000-5 придется подлетать ближе к вражеской ПВО, чтобы нанести удар.

"Это рискованно и может привести к большим потерям", — добавили в СМИ.

Напомним, в газете La Tribune со ссылкой на источники в Минобороны Франции информировали, что первая партия Mirage 2000-5 будет состоять только из трех бортов.

Аналитики Defense Express напомнили, что перед этим сообщалось о поставках 12 самолетов. Кроме того, эксперты подчеркнули, что речь идет только о первой партии.