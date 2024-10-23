Украина получит от Франции только три Mirage 2000-5: в Defense Express объяснили, почему так мало

Украинские обозреватели отметили несоответствия в данных французских СМИ о поставках истребителей Mirage 2000-5. Недавно сообщалось, что ВСУ получат 12 таких самолетов.

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Первая партия французских истребителей Mirage 2000-5 от Франции должна прибыть в Украину в начале следующего года и будет включать только три самолета. Об этом сообщило французское издание La Tribune со ссылкой на источники в Минобороны Франции.

Вместе с тем Париж официально не сообщал, сколько именно этих машин планируют поставить Украине и когда именно, отмечает украинское издание Defense Express.

По словам аналитиков, недавно в том же французском издании писали, что Украина может получить 12 Mirage 2000-5.

Эта цифра была получена из инсайдерской информации и предположений. Париж хотел оставить у себя 20 самолетов из 26 имеющихся. Но передача только шести истребителей не соответствовала амбициям французского президента Эмманюэля Макрона, в отличие от 12, то есть полноценной эскадрильи для Воздушных сил Украины.

Mirage 2000-5

Mirage 2000-5 Фото: Wikipedia

В то же время, если речь даже идет и о трех Mirage 2000-5, то это, как отмечено, все равно только первая партия. Конечное число самолетов зависит не сколько от количества машин и того, что они проходят модернизацию, сколько от числа украинских пилотов и техников, прошедших обучение.

Пилотов Воздушных сил на F-16 готовят в двух центрах — в Дании и США. Первая группа не была многочисленной, потому что Украина сначала получила только шесть истребителей. Вместе с тем Франция осуществляет подготовку пилотов и техников на Mirage 2000-5 самостоятельно.

Летчиков готовят на авиабазе в Нанси (возможно, речь об 133 Nancy-Ochey), что, по словам аналитиков, многое объясняет. Это не тренировочная авиабаза, а базовый аэродром 3-го истребительного полка, который использует Mirage 2000D. Школа же пилотов французских ВВС находится в Коньяке (709 Cognac-Châteaubernard).

Mirage 2000D

Две эскадрильи Mirage 2000-5 базируются на других авиабазах: 1/2 Cigognes в Люксе-ле-Бе (116 Luxeuil-Saint Sauveur), а 3/11 Corse — в Джибути, о чем сообщала La Tribune. Другими словами, все указывает на то, что обучение украинских пилотов и техников было развернуто целенаправленно.

Напомним, что напряжение боев растет, а российские войска продвинулись в центр Горняка и угрожают гарнизону ВСУ в Кураховке.

Также сообщалось, что, по словам первого заместителя министра обороны Украины, генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, соотношение выстрелов у ВСУ улучшилось.