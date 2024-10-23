Напряжение боев растет: ВС РФ продвинулись в центр Горняка и угрожают гарнизону ВСУ в Кураховке

Противник собирается продавить фланг и выйти в район шахты, так же в направлении фабрики может поставить под угрозу гарнизоны ВСУ, которые находятся в городе и Кураховке, рассказывает "Мучной".

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Российские оккупанты усилили атаки на город Горняк в Донецкой области и имеют там продвижение. Также они продавливают оборону ВСУ в районе Измайловки. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Продолжается штурм Горняка, напряжение боев начинает расти. Бои происходят в центральной части города, активнее п**ары работают в западной части, уже далеко не секрет, что противник собирается продавить фланг и выйти в район шахты, так же в направлении фабрики может поставить под угрозу гарнизоны, которые находятся в городе и Кураховке", — проинформировал он.

По словам "Мучного" также россияне продавливают оборону украинских защитников в районе Измайловки с севера и востока.

Российский Z-телеграмм-канал "Военный осведомитель" сообщил, что 114-я ОМСБр ВС РФ в селе Измайловка к западу от Горняка установила российский триколор.

"Это означает, что у гарнизона ВСУ в городе остался только один путь отхода — через терриконы шахт № 40 и № 42, поднимающиеся на юго-запад от Горняка. Таким образом, продвижение ВС РФ в сторону Курахово осуществляется также и с севера. Ранее были взяты населенные пункты Максимильяновка и Островское, позволяющие ударить по Курахово в лоб с востока.", — пишет "Осведомитель".

В дневной сводке Генштаба ВСУ 23 октября сообщалось, что горячее всего сейчас на Покровском направлении. В районе Селидово с начала суток враг атаковал уже 15 раз, 10 атак отбито, идут ожесточенные бои. Также противник совершил 9 попыток штурма украинских позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Сухой Яр и Крутой Яр, три боестолкновения продолжаются.

На Кураховском направлении продолжаются три боестолкновения в районах Звездного и Катериновки. Шестнадцать вражеских штурмов уже отбито нашими защитниками в районах населенных пунктов Новодмитровка, Кременная Балка, Острое, Дальнее и Антоновка.