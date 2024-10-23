Напруга боїв зростає: ЗС РФ просунулися в центр Гірника і загрожують гарнізону ЗСУ в Курахівці

Противник збирається продавити фланг та вийти в район шахти, так само в напрямку фабрики може поставити під загрозу гарнізони ЗСУ, які перебувають у місті та Курахівці, розповідає "Мучной".

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Російські окупанти посилили атаки на місто Гірник на Донеччині і мають там просування. Також вони продавлюють оборону ЗСУ в районі Ізмайлівки. Про це в своєму телеграм-каналі розповів боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Продовжується штурм Гірника, напруга боїв починає зростати. Бої відбуваються у центральній частині міста, активніше п**ари працюють у західній частині, вже далеко не таємниця, що противник збирається продавити фланг та вийти в район шахти, так само в напрямку фабрики може поставити під загрозу гарнізони, які перебувають у місті та Курахівці", — проінформував він.

За словами "Мучного" також росіяни продавлюють оборону українських захисників в районі Ізмайлівки з півночі та сходу.

Російський Z-телеграм-канал "Военный осведомитель" повідомив, що 114-та ОМСБр ЗС РФ у селі Ізмайлівка на захід від Гірника встановила російський триколор.

"Це означає, що біля гарнізону ЗСУ в місті залишився лише один шлях відходу — через терикони шахт № 40 і № 42, що піднімаються на південний захід від Гірника. Таким чином, просування ЗС РФ у бік Курахового здійснюється також і півночі. Раніше були взяті населені пункти Максимільянівка та Острівське, що дозволяють вдарити по Кураховому в лоб зі сходу.", — пише "Осведомитель".

У денному зведенні Генштабу ЗСУ 23 жовтня повідомлялося, що найгарячіше зараз на Покровському напрямку. В районі Селидового від початку доби ворог атакував вже 15 разів, 10 атак відбито, точаться запеклі бої. Також противник здійснив 9 спроб штурму українських позицій в районах населених пунктів Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Сухий Яр та Крутий Яр, три боєзіткнення тривають.

На Курахівському напрямку триває три боєзіткнення в районах Зоряного та Катеринівки. Шістнадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками в районах населених пунктів Новодмитрівка, Кремінна Балка, Гостре, Дальнє та Антонівка.