Україна отримає від Франції лише три Mirage 2000-5: у Defense Express пояснили, чому так мало

Українські оглядачі відзначили невідповідності в даних французьких ЗМІ про постачання винищувачів Mirage 2000-5. Нещодавно повідомлялося, що ЗСУ отримають 12 таких літаків.

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Перша партія французьких винищувачів Mirage 2000-5 від Франції має прибути в Україну на початку наступного року і містиме лише три літаки. Про це повідомило французьке видання La Tribune з посиланням на джерела в Міноборони Франції.

Водночас Париж офіційно не повідомляв, скільки саме цих машин планують поставити Україні та коли саме, зазначає українське видання Defense Express.

За словами аналітиків, нещодавно ті самі французькі журналісти писали, що Україна може отримати 12 літаків Mirage 2000-5.

Цю цифра було отримано з інсайдерської інформації та припущень. Париж хотів залишити у себе 20 літаків із 26 наявних. Але передання тільки шести винищувачів не відповідала амбіціям французького президента Еммануеля Макрона, на відміну від 12, тобто повноцінної ескадрильї для Повітряних сил України.

Mirage 2000-5

Mirage 2000-5 Фото: Wikipedia

Водночас, якщо йдеться навіть і про три Mirage 2000-5, то це, як зазначено, все одно тільки перша партія. Підсумкова кількість літаків залежить не так від кількості машин і того, що вони проходять модернізацію, як від кількості українських пілотів і техніків, які пройшли навчання.

Пілотів Повітряних сил на F-16 готують у двох центрах — у Данії та США. Перша група не була чисельною, бо Україна спочатку отримала лише шість винищувачів. Водночас Франція здійснює підготовку пілотів і техніків на Mirage 2000-5 самостійно.

Льотчиків готують на авіабазі в Нансі (можливо, йдеться про 133 Nancy-Ochey), що, за словами аналітиків, багато що пояснює. Це не тренувальна авіабаза, а базовий аеродром 3-го винищувального полку, який використовує Mirage 2000D. Школа ж пілотів французьких ВПС розташована у місті Коньяк (709 Cognac-Châteaubernard).

Mirage 2000D

Дві ескадрильї Mirage 2000-5 базуються на інших авіабазах: 1/2 Cigognes у Люксе-ле-Бе (116 Luxeuil-Saint Sauveur), а 3/11 Corse — у Джибуті, про що повідомляла La Tribune. Іншими словами, все вказує на те, що навчання українських пілотів і техніків було розгорнуто цілеспрямовано.

Нагадаємо, що напруга боїв зростає, а російські війська просунулися в центр Гірника і загрожують гарнізону ЗСУ в Курахівці.

Також повідомлялося, що, за словами першого заступника міністра оборони України, генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, співвідношення пострілів у ЗСУ покращилося.