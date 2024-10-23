Було один до восьми, стало один до двох: співвідношення пострілів у ЗСУ покращилося (відео)

За словами заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, ситуація з боєприпасами в українських бійців покращилася завдяки налагодженому постачанню з трьох джерел. Це також зумовлено застосуванням ЗСУ артилерії західних зразків.

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Перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, 23 жовтня повідомив про поліпшення співвідношення пострілів між Збройними силами України (ЗСУ) і російськими військами. За його словами, зміни стали можливими завдяки кращому забезпеченню українських сил боєприпасами, а також ефективним ударам по складах боєприпасів противника.

Генерал Іван Гаврилюк про постачання фронту боєприпасами (дивитися з 00:20)

Воєначальник зазначив, що постачання українських сил здійснюється з трьох основних джерел:

внутрішнє виробництво озброєнь і боєприпасів;

імпорт озброєнь, які не виробляються в Україні або випускаються в недостатній кількості;

військова допомога від міжнародних партнерів, що надає широкий спектр боєприпасів і озброєнь.

Гаврилюк наголосив, що на початку 2024 року співвідношення артилерійських пострілів було вкрай несприятливим для ЗСУ і становило 1 до 7 або навіть 1 до 8 на користь російської сторони.

Однак до літа цей показник покращився до 1 до 3, а на сьогодні він становить уже 1 до 2. Це значне поліпшення дає змогу ЗСУ більш ефективно використовувати артилерійські боєприпаси й завдавати ударів по ворожих позиціях.

Водночас заступник міністра зазначив, що у противника поки що немає обмежень у використанні боєприпасів для артилерійських систем.

"Росіяни фактично не мають обмежень у використанні артилерійських боєприпасів. Вони витрачають колосальну кількість снарядів, танків, солдатів. Однак важливу роль відіграє не тільки кількісне співвідношення боєприпасів, зокрема артснарядів", — сказав генерал.

За словами Гаврилюка, поліпшення ситуації ще зумовлене тим, що українські сили використовують більш високоточну артилерію західних зразків, що дає змогу витрачати менше боєзарядів стосовно ворога.

"Західні системи більш влучні, далекобійні. За рахунок цього ми знищуємо цілі, витрачаючи менше снарядів", — підсумував представник Міноборони.

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Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня українські сили завдали удару по аеродрому "Ханська" в Адигеї. У результаті противник втратив чотири ракети, 15 авіабомб і 41 авіаційну бомбу з УМПК.