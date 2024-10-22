Південна Корея має понад 3 млн "зайвих" 105-мм снарядів: чи потраплять вони в Україну

Такий арсенал боєприпасів був накопичений Південною Кореєю завдяки поставкам з боку США під час Холодної війни. Але він став надлишковим, оскільки південнокорейські артсистеми K105 HT виводяться в резерв.

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У відповідь на появу північнокорейських військ на боці Росії, Південна Корея активно обговорює можливі заходи підтримки України, зокрема передання озброєнь для оборонних і наступальних операцій. Про це 22 жовтня повідомило інформаційне агентство Yonhap News.

У матеріалі наводять слова радника з національної безпеки Кім Те Хе, який попередив, що якщо незаконна військова співпраця між КНДР і Росією продовжиться, то Південь не залишиться осторонь, а розгляне "сценарій відправлення зброї для оборони й нападу".

Надлишковий запас

У зв'язку з цим оглядачі Defense Express звернули увагу на цікаву деталь. Річ у тім, що Південна Корея має в запасі 3,4 мільйона умовно "зайвих" снарядів калібру 105-мм, переданих США в межах програми WRSA-K ще в роки Холодної війни.

Оскільки Сеул на потреби своїх збройних сил свого часу отримав від американців кілька сотень тисяч 155-мм боєприпасів, більшу частину снарядів калібру 105-мм можна вважати надлишковою.

"Особливість ситуації у південних корейців зараз полягає в тому, що в них зі 105-мм артилерії є тільки мобільні артсистеми K105 HT, які, по суті, є імпровізованими САУ на шасі вантажівок", — зазначають експерти, додаючи водночас, що цю техніку поступово виводитимуть у резерв.

Отже, цей сценарій, який уперше був озвучений у березні 2024 року, відкриває можливість для передання боєприпасів Україні, особливо з огляду на те, що ЗСУ вже отримали понад 100 гаубиць калібру 105 мм від західних країн. Тож, 105-мм снаряди є вкрай запитуваними в поточному конфлікті і їхнє передання могло б суттєво посилити артилерійські можливості України.

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