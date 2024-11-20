Туристка заплатила 8300 доларів за номер у готелі, переплутавши символи юанів і корейських вон

Якби ціна була вказана в корейських вонах, то вартість однієї ночі становила б лише 37 доларів США. Після численних скарг Airbnb повернув кошти туристці.

Жінка на прізвище Сяо з провінції Цзянсу на сході Китаю під час бронювання апартаментів у готелі в Південній Кореї переплутала на Airbnb символ китайського юаня з корейською воною. У підсумку вона заплатила 60 000 юанів (8 300 доларів США) за ніч, пише South China Morning Post.

Китаянка звернулася по допомогу в інтернеті, розповівши, що 13 жовтня вона на ніч забронювала апартаменти з обслуговуванням на острові Чеджу через платформу оренди житла. Повернувшись до Китаю, Сяо була шокована, виявивши, що з її рахунку було списано загалом 60 904 юаня.

Згідно з повідомленням від Airbnb, вартість однієї ночі в готелі була вказана в розмірі 51 944 юанів. Крім того, Airbnb стягував з неї плату за обслуговування в розмірі 8000 юанів, податок у розмірі 800 юанів і плату за прибирання в розмірі 160 юанів.

"Це не висококласний готель. Я припускала, що ціни вказані в корейських вонах", — пояснила Сяо, оскільки в такому разі вартість однієї ночі становила б лише 37 доларів США.

Готель за 8 300 доларів

Сяо запідозрила, що власник нерухомості помилково використав не ту валюту під час встановлення ціни, і зв'язалася з готелем, щоб запросити повернення. У готелі відповіли, що вони повернуть гроші, якщо Airbnb схвалить її запит.

Спочатку Airbnb відхилив апеляцію Сяо, заявивши, що готель не надав повне повернення коштів. Після численних контактів і скарг на платформу, Airbnb запропонував Сяо повернення коштів у розмірі 44 000 юанів, а потім ще 6 700 юанів і в кінцевому підсумку погодився надати їй повне повернення коштів "як жест доброї волі".

Сяо була шокована, побачивши, що 60 904 юаня було списано з її рахунку після бронювання апартаментів, які вона обслуговувала, на острові Чеджудо в Південній Кореї Фото: Facebook/SCMP composite

Правила Airbnb дають змогу гостям запитувати повернення коштів до дати, зазначеної господарем житла. Повернення коштів після проживання залежить від розсуду господаря.

Господарі на Airbnb можуть обирати з різних правил скасування бронювання: від гнучких, що допускають безоплатне скасування бронювання не пізніше, ніж за 24 години до заїзду, до суворих, що стягують з гостей 50 відсотків від вартості бронювання, якщо вони не скасовують бронювання протягом 48 годин.

Багато користувачів соціальних мереж розкритикували політику скасування бронювання Airbnb, назвавши її "необґрунтованою", враховуючи часті зміни планів поїздок.

Юристи ж зазначають, що саме клієнти несуть юридичну відповідальність за валютні непорозуміння. Однак, якщо продавець неправильно вказує ціну, споживачі мають право вимагати розірвання договору.

Нагадаємо, у сервісі оренди житла AirBnB з'явилася можливість винайняти ляльковий будиночок іграшки з 90-х Polly Pocket у натуральну величину.

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