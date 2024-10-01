На Airbnb з'явилася можливість орендувати приватний літак і пожити в ньому: деталі (фото)

Господар незвичайних апартаментів Джон розповів, що у мандрівників тепер є можливість перенестися в 1956 рік і провести кілька ночей на борту літака, який 50 років перевозив різні вантажі до Аляски.

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У мандрівників з'явилася можливість орендувати на Airbnb цілий приватний літак, однак використовувати його можна лише як житло. Коштує він недешево. Про це йдеться в матеріалі Mirror.

Класичні апартаменти або номер у готелі виглядають вельми нудно, тому завзяті мандрівники або любителі нових відчуттів шукають унікальні варіанти розміщень на різних сервісах. Одним із таких, який підкорив серця багатьох, є будинок-літак.

Власник на ім'я Джон стверджує, що люди можуть перенестися в 1956 рік на борту вантажного літака DC-6, який приблизно 50 років доправляв вантажі та паливо у віддалені села Аляски.

У США в оренду можна взяти літак-будинок Фото: Airbnb

Знаходиться борт на приватній злітно-посадковій смузі в місті Васілла і постійно здається, що він готовий до зльоту. Усередині ж виникає певний дисонанс, адже там розташована простора їдальня, кухня, затишна вітальня, кілька спалень, ванна кімната і навіть вихід у кабіну пілота.

На цьому сюрпризи не закінчуються, адже з палуби, побудованої на одному з крил літака, відкривається приголомшливий вид — ідеальне місце для барбекю. Усе це власник незвичайного будинку Джон показує на своїй сторінці в соціальній мережі TikTok.

"Натхненням для будівництва цього будинку послужив той факт, що пиломатеріали були шалено дорогими для будівництва звичайного будинку, а половина будинку вже побудована, якщо у вас є аероплан", — розповідав Джон.

Будинок-літак всередині дивує мандрівників затишком Фото: Airbnb

Під час ремонту господар одразу ухвалив рішення, що попри унікальний краєвид з вулиці, всередині має бути справжня домашня атмосфера, щоб там було затишно. Кожен куточок, крім кабіни пілота, був перероблений на борту.

Будинок здається в оренду мандрівникам, проте вартість проживання трохи кусається. За ніч у літаку просять від 300 до 700 доларів (12-29 тисяч гривень, — ред.), усе залежить від сезону.

Нагадаємо, 8 серпня повідомлялося, що фанат Гаррі Поттера створив тематичний мініготель і вразив шанувальників. Номери здаються на Airbnb і вміщують 10 гостей, тож туди можна вирушити великою компанією. У будинку є чотири спальні, сім ліжок і три ванні кімнати.