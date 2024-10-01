На Airbnb появилась возможность арендовать частный самолет и пожить в нем: детали (фото)

Хозяин необычных апартаментов Джон рассказал, что у путешественников теперь есть возможность перенестись в 1956 год и провести несколько ночей на борту самолета, который 50 лет перевозил различные грузы в деревни Аляски.

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У путешественников появилась возможность арендовать на Airbnb целый частный самолет, однако использовать его можно лишь в качестве жилья. Стоит он недешево. Об этом говорится в материале Mirror.

Классические апартаменты или номер в отеле выглядят весьма скучно, поэтому заядлые путешественники или любители новых ощущений ищут уникальные варианты размещений на различных сервисах. Одним из таких, который покорил сердца многих, является дом-самолет.

Владелец по имени Джон утверждает, что люди могут перенестись в 1956 год на борту грузового самолета DC-6, который около 50 лет доставлял грузы и топливо в отдаленные деревни Аляски.

В США в аренду можно взять самолет-дом Фото: Airbnb

Находится борт на частной взлетно-посадочной полосе в городе Уасилла и постоянно кажется, что он готов ко взлету. Внутри же возникает определенный диссонанс, ведь там расположена просторная столовая, кухня, уютная гостиная, несколько спален, ванная комната и даже выход в кабину пилота.

На этом сюрпризы не заканчиваются, ведь с палубы, построенной на одном из крыльев самолета, открывается потрясающий вид — идеальное место для барбекю. Все это владелец необычного дома Джон показывает на своей странице в социальной сети TikTok.

"Вдохновением для строительства этого дома послужил тот факт, что пиломатериалы были безумно дорогими для строительства обычного дома, а половина дома уже построена, если у вас есть аэроплан", — рассказывал Джон.

Дом-самолет внутри удивляет путешественников уютом Фото: Airbnb

Во время ремонта хозяин сразу принял решение, что несмотря на уникальный вид с улицы, внутри должна быть настоящая домашняя атмосфера, чтобы там было уютно. Каждый уголок, кроме кабины пилота, был переделан на борту.

Дом сдается в аренду путешественникам, однако стоимость проживания немного кусается. За ночь в самолете просят от 300 до 700 долларов (12-29 тысяч гривен, — ред.), все зависит от сезона.

Напомним, 8 августа сообщалось, что фанат Гарри Поттера создал тематический мини-отель и поразил поклонников. Номера сдаются на Airbnb и вмещают 10 гостей, так что туда можно отправиться большой компанией. В доме есть четыре спальни, семь кроватей и три ванные комнаты.