Залишаться тільки готелі: у Барселоні заборонять знімати квартири туристам

У найпопулярнішому для туристів місті до 2028 року не залишиться апартаментів для короткострокової оренди.

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У Барселоні, провідному місці відпочинку в Іспанії, оголосили, що до 2028 року заборонять оренду квартир туристам, що є несподівано радикальним кроком. Влада міста хоче приборкати зростаючі ціни на житло і зробити місто придатним для життя насамперед для городян. Про це повідомляє Reuters.

Мер міста Жауме Колбоні заявив, що до листопада 2028 року Барселона відмовиться від ліцензій на 10 101 квартиру, затверджену нині для короткострокової оренди.

"Ми зіткнулися з тим, що, на нашу думку, є найбільшою проблемою Барселони", — заявив Колбоні на засіданні міського уряду.

Бум короткострокової оренди в Барселоні, найбільш відвідуваному іноземними туристами місті Іспанії, означає, що деякі жителі не можуть дозволити собі квартиру після того, як орендна плата зросла на 68% за останні 10 років, а вартість купівлі будинку зросла на 38%, сказав Колбоні. Доступ до житла став рушійною силою нерівності, особливо для молоді, додав він.

Туристи в Барселоні Фото: Twitter/X Muros hablados

Іспанія входить до трійки найбільш відвідуваних країн у світі — але в підсумку від цієї популярності страждають місцеві жителі, які не можуть собі дозволити життя в Барселоні.

За останнє десятиліття місцеві органи влади оголосили про обмеження на короткострокову оренду в таких місцях, як Канарські острови в Іспанії, Лісабон і Берлін.

Міністр житлового будівництва Іспанії Ісабель Родрігес заявила, що підтримує рішення Барселони.

"Йдеться про те, щоб докласти всіх необхідних зусиль, щоб гарантувати доступ до доступного житла", — сказала вона.

Платформа оренди житла для відпочинку Airbnb, на якій розміщено значну кількість об'єктів нерухомості в Барселоні, не одразу відповіла на запит про коментарі.

"Колбоні робить помилку, яка призведе до зростання бідності та безробіття", — йдеться в заяві асоціації туристичних квартир Барселони APARTUR, додавши, що заборона спровокує зростання нелегальних туристичних квартир.

Туристи в Іспанії Фото: Getty Images

Від цього кроку виграють готелі. Відкриття нових готелів у найпопулярніших районах міста було заборонене вкрай лівою партією, яка править Барселоною в період з 2015 по 2023 рік, але Колбоні дав зрозуміти, що може послабити обмеження.

Асоціація готелів Барселони відмовилася коментувати п'ятничну заяву.

"Ці 10 000 квартир будуть використовуватися жителями міста або надійдуть на ринок для здачі в оренду або продажу", — сказав Колбоні про цей захід.

Забіг биків в Іспанії Фото: Getty Images

Місцевий уряд Барселони заявив у своїй заяві, що збереже "жорсткий" режим перевірок для виявлення потенційних незаконних туристичних квартир після набрання забороною чинності.

Останніми роками в місті не допускають відкриття нових апартаментів під здачу туристам. Місцевий уряд розпорядився закрити 9700 незаконних туристичних квартир з 2016 року, і близько 3500 квартир було повернуто для використання як основного житла для місцевих жителів, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на популярному острові Менорка (Балеарські острови) місцеві жителі відгородилися від туристів ланцюгами. Городяни скаржаться, що відпочивальники заходять до них у домівки і не дають спати ночами.