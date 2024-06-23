Останутся только отели: в Барселоне запретят снимать квартиры туристам

В популярнейшем для туристов городе к 2028 году не останется апартаментов для краткосрочной аренды.

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В Барселоне, ведущем месте отдыха в Испании, объявили, что к 2028 году запретят аренду квартир туристам, что является неожиданно радикальным шагом. Власти города хотят обуздать растущие цены на жилье и сделать город пригодным для жизни прежде всего для горожан. Об этом сообщает Reuters.

Мэр города Жауме Колбони заявил, что к ноябрю 2028 года Барселона откажется от лицензий на 10 101 квартиру, утвержденную в настоящее время для краткосрочной аренды.

"Мы столкнулись с тем, что, по нашему мнению, является самой большой проблемой Барселоны", — заявил Колбони на заседании городского правительства.

Бум краткосрочной аренды в Барселоне, наиболее посещаемом иностранными туристами городе Испании, означает, что некоторые жители не могут позволить себе квартиру после того, как арендная плата выросла на 68% за последние 10 лет, а стоимость покупки дома выросла на 38%, сказал Колбони. Доступ к жилью стал движущей силой неравенства, особенно для молодежи, добавил он.

Туристы в Барселоне Фото: Twitter/X Muros hablados

Испания входит в тройку самых посещаемых стран в мире – но в итоге от этой популярности страдают местные жители, которые не могут себе позволить жизнь в Барселоне.

За последнее десятилетие местные органы власти объявили об ограничениях на краткосрочную аренду в таких местах, как Канарские острова в Испании, Лиссабон и Берлин.

Министр жилищного строительства Испании Исабель Родригес заявила, что поддерживает решение Барселоны.

"Речь идет о том, чтобы предпринять все необходимые усилия, чтобы гарантировать доступ к доступному жилью", — сказала она.

Платформа аренды жилья для отдыха Airbnb, на которой размещено значительное количество объектов недвижимости в Барселоне, не сразу ответила на запрос о комментариях.

"Колбони совершает ошибку, которая приведет к росту бедности и безработицы", — говорится в заявлении ассоциации туристических квартир Барселоны APARTUR, добавив, что запрет спровоцирует рост нелегальных туристических квартир.

Туристы в Испании Фото: Getty Images

От этого шага выиграют отели. Открытие новых отелей в самых популярных районах города было запрещено крайне левой партией, правящей Барселоной в период с 2015 по 2023 год, но Колбони дал понять, что может ослабить ограничения.

Ассоциация отелей Барселоны отказалась комментировать пятничное заявление.

"Эти 10 000 квартир будут использоваться жителями города или поступят на рынок для сдачи в аренду или продажи", — сказал Колбони об этой мере.

Забег быков в Испании Фото: Getty Images

Местное правительство Барселоны заявило в своем заявлении, что сохранит "жесткий" режим проверок для выявления потенциальных незаконных туристических квартир после вступления запрета в силу.

В последние годы в городе не допускают открытия новых апартаментов под сдачу туристам. Местное правительство распорядилось закрыть 9700 незаконных туристических квартир с 2016 года, и около 3500 квартир были возвращены для использования в качестве основного жилья для местных жителей, говорится в сообщении.

Напомним, ранее на популярном острове Менорка (Балеарские острова) местные жители оградились от туристов цепями. Горожане жалуются, что отдыхающие заходят к ним в дома и не дают спать по ночам.